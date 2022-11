Firme regulación de anuncios comerciales

La dirección de Comercio del Ayuntamiento capitalino instó a comerciantes y prestadores de servicios a respetar el Reglamento de Anuncios, y atender sus prohibiciones, como el no obstruir el paso peatonal o vehicular o no colocarlos en edificios públicos o protegidos. La publicidad engañosa no está permitida.

En lo que va del año, la dependencia ha autorizado cinco mil 628 Licencias de Anuncios, cuyos interesados han hecho el trámite correspondiente para cumplir con este requisito establecido en el artículo tercero fracción XIV y artículo 47 del Reglamento de Anuncios.

Los tipos de anuncios que más se solicitan son: anuncio adosado a pared sin luz, anuncio pintado en pared y anuncio luminoso adosado a pared.

Sin embargo, también aquellos de tipo móvil, inflables o aerostáticos deben contar también con la autorización de Comercio, incluyendo los sonoros, los instalados en vehículos y aquellos repartidos por volanteo.

En cuanto a los anuncios que miden más de 10 metros cuadrados, serán considerados como -anuncio tipo espectacular-, es importante que los interesados atiendan la reglamentación de la dirección de Protección Civil para asegurar que la estructura e instalación cumplan con una bitácora de mantenimiento y cuenten con póliza de seguro de responsabilidad civil tal como lo señala el los artículos 50 y 52 del Reglamento vigente.

Es importante mencionar que los artículos 63 y 64 del Reglamento de Anuncios establece con claridad los espacios públicos en los cuales está prohibido colocar anuncios como es el caso de edificios y monumentos públicos, parques y jardines, perímetros de conservación y protección de valores arqueológicos, los siete Barrios de la ciudad, áreas verdes de jardines, plazas y calzadas.

Asimismo, se prohíbe su colocación en infraestructura pública, como postes y otros.

El objetivo de esta medida es preservar el orden en la imagen urbana de la ciudad por lo que es importante que los empresarios se informen al respecto para evitar infracciones.

De esta manera, la dirección de Comercio impulsa el ordenamiento de la actividad comercial y apoya a empresarios y comerciantes a mantener en orden su negocio.

