Fenapo 2023, la mejor del país: Asonafe

La edición 2023 de la Feria Nacional Potosina es ya un precedente y punta de lanza que las demás ferias de México tendrán que voltear a ver; es importante hacer notar como la ciudadanía se está volcando y está sintiendo esta fiesta como propia, arropándola y sintiéndose orgulloso de ella.

Así lo expresó el presidente de la Asociación Mexicana de Ferias, Fiestas, Expos y Eventos Masivos (Asonafe), Julio César González Méndez, quien estuvo presente en la clausura de la Fenapo, donde afirmó que la máxima fiesta de los potosinos hoy puede considerarse como la mejor del país.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Entregó un reconocimiento al gobernador, Ricardo Gallardo, por el carácter inclusivo de la Fenapo; y al presidente del Patronato, Luis Antonio Zamudio por la impecable organización del evento.

En su recorrido por las instalaciones advirtió que, para Asonafe como asociación, es muy importante encontrar un fenómeno como el que aquí está sucediendo, “somos partícipes de los conciertos, la calidad de los espectáculos, la gratuidad y todo lo que se hizo en el tema de la inclusión, esto nadie lo hace a nivel nacional, por todo ello San Luis Potosí tiene la mejor feria, sin temor a equivocarme”.

Refirió que nadie se preocupa por los grupos vulnerables, por recomponer el tejido social, por la participación de los segmentos de mercado que nadie había tomado en cuenta “nadie los había tratado así en ninguna feria del país, esa es la razón de estar aquí, para respaldar y reconocer al mandatario estatal la gestión que está llevando a cabo”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Cuestionado con respecto a la feria de Aguascalientes, el experto en ferias de México explicó que son conceptos completamente distintos, “aunque Aguascalientes es una feria que tampoco cobra, no tiene recinto cerrado y se realiza en la vía pública, yo considero que es una feria para un segmento muy exclusivo, diferente a la inclusión que se tiene en San Luis Potosí”, insistió.

San Luis Potosí ha tomado el liderazgo de las ferias en el nivel más alto, indicó González Méndez, “independientemente de la gratuidad, yo creo que tiene que ver la calidad de los eventos; el hecho de que alguien de otro estado tome la decisión de trasladarse a San Luis Potosí lo confirma, y esto genera una derrama económica que a final de cuentas también es función del gobierno, incentivar a todos los sectores”.

DETRACTORES ESTÁN ENOJADOS

Sin empacho habló de las críticas por los conflictos propios de recibir en un solo día a 300 mil personas, “siempre habrá problemas, que no pasan a mayores, habrá gente que solo vea el lado malo, pero se trata de gente que está molesta por lo que se está haciendo en San Luis Potosí, por el fenómeno que aquí se está llevando a cabo; son detractores que no les gusta que a la gente la tratemos bien, digo la tratemos y me incluyo porque en la Asonafe lo que buscamos es que este tipo de eventos sean de impacto social y cercanos a la ciudadanía”.

Finalmente, con respecto al tema de seguridad, a minutos de concluir la edición 2023 destacó el saldo blanco, “hubo incidentes menores, como en todas las ferias, pero nada fuera de lo normal, de la operación de una feria masiva; sé que ha sido una fiesta muy ordenada y con cero incidentes mayores, eso refrenda que la Feria Nacional Potosina es la mejor feria de México”.