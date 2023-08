Alejandro Fernández pone el cerrojo a la Fenapo 2023

Finalizó la Feria Nacional Potosina en su edición 2023 con un invitado de lujo como lo es Alejando Fernández que se presentó en el Teatro del Pueblo, para ponerle fin a 24 días de festividad en el escenario más grande del país, entregando sus mejores éxitos al público potosino.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Previo al inicio del concierto, se realizó de manera oficial la clausura de la Fenapo 2023, la cual contó con la magia del a pirotecnia para poner el gran cerrojo a la máxima fiesta de los potosinos.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Tras el cierre por parte de las autoridades, salió al escenario "El Potrillo", abriendo con el tema "Tantita pena", para continuar con "Es la mujer", "Estos celos", "Estuve", "Hoy tengo ganas de ti", "La mesa 20", "Quiero que vuelvas", "No lo beses", "Si tú supieras", "No sé olvidar", "Qué voy a hacer con mi amor", "No es que me quiera ir", "Que digan misa", "Que lástima", "Por tu adiós" y "Que seas muy feliz".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

La velada se prolongó, y el originario de Guadalajara, Jalisco continuó con "Me hace tanto bien", "Inexperto en olvidarte", "Eso y más", "¿Dónde vas tan sola?", "Sé que te duele", "Te olvidé", "Te voy a perder", "Mátalas", "Decepciones", "Me dediqué a perderte", "Canta corazón", para culminar con "Se me va la voz".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Fue así que finalizó un año más de actividad en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina, que contó, de nueva cuenta con artista de talla nacional e internacional, convirtiéndose la más importante del país.