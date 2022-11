Exigir más al alumno y a la institución para abatir rezago educativo: experto

Enfocarse sólo a la transmisión de conocimiento y el desarrollo de estos no es suficiente para preparar mejores profesionistas, es necesario complementarlo con habilidades blandas, pues son un detonador de éxito

Para recuperar el rezago educativo que generó la pandemia de Covid-19 en el país, es primordial no bajar el nivel académico con las nuevas generaciones que se están preparando desde el nivel básico hasta el universitario, “eso no estaría bien ni para el alumno, ni para la institución, ni para el país. Se tiene que exigir más al alumno y a la institución en cuanto a ponerse al día”.

Afirmó el Dr. Ramiro Velázquez Guerrero, Vicerrector General de la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes, quien en entrevista exclusiva para El Sol de San Luis externó que, aunque no se puede generalizar el rezago en todos, sí hay una parte de la comunidad estudiantil que trae un atraso importante, sobre todo en materias como matemáticas, ciencias duras e idiomas como el inglés, pues “son materias que se prestan mucho a la presencialidad y que sí tienen un impacto cuando son online”.

“No es lo mismo explicar, por ejemplo, las matemáticas en un pizarrón, cara a cara, con una interacción entre alumnos y maestros, esa cercanía es primordial para un buen entendimiento, y no hay otra cosa más que poner manos a la obra. Yo creo que cualquier institución pública o privada coincidiría conmigo en decir que no se debe bajar el nivel académico, el decir como no saben matemáticas en lugar de ver 10 temas sólo veremos cinco, y que esos cinco queden claros por todos los rezagos que se tienen, pero yo creo que eso no es posible, se tiene que exigir más al alumnos y a la institución”, apuntó.

En ese sentido, ejemplificó, en el caso de la Universidad Panamericana se han implementando cursos de nivelación o remediales, paralelos a las clases, con la finalidad de poner al día a sus estudiantes, pues insistió que la única alternativa para abrir este rezago es la exigencia al alumno para que se ponga al día y a la institución para que facilite los medios para que esto suceda.

Tendencias en la educación

Si bien, no todo fue negativo durante la pandemia, ésta también abrió nuevas áreas de oportunidad que permite a las instituciones educativas innovar en sus planes de estudios y su forma de enseñar.

En ese sentido, el Dr. Ramiro Velázquez destacó dos temas que están en tendencia, y que en la Universidad Panamericana le están apostando, que son la tecnología digital y el desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes.

Explicó que, actualmente enfocarse sólo a la transmisión de conocimiento y el desarrollo de estos no es suficiente para preparar mejores personas y profesionistas, aunque sí es algo primordial es necesario complementarlo con habilidades blandas (soft skills), pues se ha visto que el desarrollar en los alumnos habilidades que les ayuden en su vida, en muchas ocasiones son un detonador de éxito.

Por ejemplo, la facilidad de palabra “uno podrá ser muy buen ingeniero pero si no habla bien se viene en detrimento en su calidad como profesionista. Las habilidades blandas como la oratoria, el trabajo en equipo, una visión global e internacional, etc., son factores complementarios que vienen a enriquecer mucho la personalidad del estudiante que luego se ve reflejada en su éxito. Una mentalidad abierta, firme, con confianza y seguridad en sí mismo, con facilidad de palabra, abierto a todas las ideas, que trabaje en equipo, etc., son definitivamente cualidades que todo estudiante debería de tener en su vida”, subrayó.

Por otro lado, dijo, las tecnologías de la información y los medios digitales pueden ser herramientas muy útiles para enriquecer la labor educativa de las instituciones, pues tienen muchas bondades pero hay que saberlas utilizar. Además, hay que considerar que en las universidades, e incluso en la educación media y elemental, hubo inversiones para adquirir equipos y licencias de software, para permitir la modalidad online, “una inversión económica que no se puede ir a la basura, se tiene que aprovechar”.

“De lo que vimos durante la pandemia fue que, el uso de los medios digitales en el sector educativo tuvieron aspectos positivos y negativos. En lo positivo fue que se pudieron incorporar aspectos como la multimedia, el internet que muchas veces no está disponible en los salones de clases, y las consultas de información eran mucho más rápidas. Realmente creo que los medios digitales abonan más que lo que restaban, simplemente tenemos que concentrarnos en saber utilizarlos bien, que los chicos no encuentren distracciones en los medios digitales y que aprovechen al máximo su potencial. Ese es el reto”, añadió.

Aunque, también en el uso de las tecnologías de información, hay un área de oportunidad para implementar nuevas carreras o especialidades, no sólo relacionadas a las ingenierías en sistemas o licenciados en informática, sino que también “hay que buscar formar profesionistas en ciberseguridad, pues es un área de de oportunidad, debido a que cada vez se están presentando más ataques a servidores, fraudes electrónicos que pueden incluso desestabilizar naciones, y este tema es algo mucho más allá de lo tradicional en lo cual la universidad le está apostando”.

“También los datos masivos (big data), vivimos en un mundo digital donde miles de millones de datos se están generando acerca de cualquier tema; cualquier tipo de variable tiene muchos datos, es necesario analizarlos para entenderlos y predecir patrones, aplicados a cualquier cosa desde mercados financieros, biología e incluso hasta prevenir nuevas pandemias, el ver cómo se está propagando un virus y hacer modelos a partir de los datos masivos”.