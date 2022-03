Estudiantes de la UASLP exigen seguridad en sus planteles

Protestaron por la inseguridad que les aqueja, estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, sobre todo porque en los últimos días, los jóvenes han sido víctimas de la delincuencia. Marcharon por varias calles del centro histórico entonando su grito "Queremos paz".

El joven Abraham Vázquez, estudiante de octavo semestre fue golpeado recientemente y hoy anda con collarín en las calles "yo iba saliendo de la facultad desconozco el motivo por el que fui perseguido, me comenzaron a atacar una persona y otra cuidaba que no viniera nadie más en la calle de Madero. Era la una de la tarde y por eso decidimos hacer una marcha porque toda agresión es imperdonable. Desconozco porqué me atacaron, me tocaron el hombro, recibí golpes y parecía que tenía adiestramiento en las artes marciales mixtas".

Aprovecharon esta situación para pedir seguridad en todos los planteles de la máxima casa de estudios para que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder en el centro histórico a plena luz del día.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Detallaron que existen más casos similares y aunque han reportado los hechos en la institución educativa y en las corporaciones de seguridad del municipio, nadie les ha prestado atención.

El contingente de más de un centenar de estudiantes, decidieron desfilar desde la facultad de Contabilidad y Administración hasta la calle de Madero dónde fue agredido.

Hermes Barragán presidente de la Federación Universitaria Potosina, FUP, encabezó la manifestación dónde cargaban pancartas que traía leyendas como "Perdimos el miedo cuando es demasiado", "Somos estudiantes no guerreros", "Sí lastiman a uno lastiman a todos", "Paz para los estudiantes", "No más violencia", entre otras.

