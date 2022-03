[En video] Estudiantes del Hábitat denuncian a directora por entrometerse en procesos electorales internos

Estudiantes de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, denunciaron que la directora Rosa María Reyes Moreno está entrometiendose en los procesos electorales internos y además que presuntamente protege a un estudiante señalado por acoso sexual y amenazas a las estudiantes.

El próximo viernes 4 de marzo se elige a los consejeros técnicos de cada carrera, así como a presidentes y vicepresidentes de la sociedad de alumnos y argumentan que la directora del plantel ha estado presionando a varios estudiantes para nominarlos en el puesto.

Pero la principal preocupación que tienen de esta situación, es que presuntamente la dirección está favoreciendo a un alumno que tiene serios señalamientos de acoso y de haber amenazado a varias alumnas dentro de la institución educativa.

"La directora le ha dado la tarea a esta persona de hacer ciertas labores para esta actividad, nos incomoda que una persona violenta se está encargando de realizar este trabajo y más que la directora, una mujer, está detrás de todo esto".

Acusaron que se están prometiendo becas y otra serie de beneficios a los estudiantes para participar en el proceso y de todo lo mencionado, las acusantes dijeron tener pruebas de ellos.

"Tanto ella como el alumno han citado a nuestros compañeros para ofrecerles consejeros técnicos de la planilla, han sido citadas en su oficina, en un horario no laboral y hasta en video llamadas, es increíble que teniendo a una mujer en una dirección, sigan pasando este tipo de cosas, las autoridades protegieron a esta persona cuando salieron todos los testimonios en contra de él por parte de alumnos de la Facultad hace un año, hoy en día siguen protegiendo y respaldandolo".

Descalificaron que está autoridad este entrometiéndose en un proceso electoral interno y que además proteja al estudiante calificado como acosador "es un tema de alumnos con alumnos, ninguna autoridad debería estar realizando su propia planilla y menos comprando gente para participar en el proceso, no nos vamos a quedar calladas, nosotros estamos para levantar la voz, por nosotras mismas y por todas nuestras compañeras, no somos 2 no somos 20, somos todas las alumnas de la facultad que luchamos por nuestros derechos".

Se intentó buscar la versión de la directora, sin embargo en las oficinas de la Facultad destacaron que se encontraba en una reunión de trabajo y que de haber alguna declaración se comunicarían con nuestra reportera.

