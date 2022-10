Espionaje debería usarse contra la delincuencia y no con el pueblo: Iglesia

Los medios que ha utilizado el Ejército para vigilar a activistas, políticos y demás personajes, debiera utilizarlos para terminar con la delincuencia, consideró Tomás Cruz Perales, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Luego de que un grupo de hackers ventilaron documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la que se evidencia la vigilancia sobre activistas, políticos y otros personajes, el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí manifestó que es “lamentable esta forma de romper la intimidad de las personas”.

Sin embargo señaló que tampoco es algo que tome por sorpresa a la ciudadanía, ya que “hoy la tecnología nos ha esculcado la vida profundamente”, pues por ejemplo, desde los teléfonos celulares se puede saber qué lugares recorre una persona, qué compra y qué hace, por lo que pidió que al menos “quienes tienen la autoridad, respeten la integridad de la persona, la dignidad de la persona”.

Lamentó además la facilidad con la que se pudo "hackear" al Ejército y que haya llevado a que los datos personales de los ciudadanos e instituciones o asociaciones vigiladas, se hayan hecho públicos, ya que esto los puede poner en riesgo.

Aunque hasta el momento no se ha hecho pública información en torno a la Iglesia, el sacerdote no descartó que haya cardenales, obispos u otros personajes de la institución que también sean vigilados por el Ejército, “simplemente nos sabemos vigilados en el aspecto de la tecnología, pero no en un nivel de que nos estén dando ese seguimiento tan escrupulosamente”.

Cruz Perales indicó que ahora que se sabe que el Ejército tiene esta capacidad de vigilancia, el llamado es a que la utilicen para terminar con la delincuencia y no en contra de la ciudadanía, “que sería lo más lamentable”.

Así mismo, destacó que las autoridades tienen la obligación de reivindicar a las instituciones como el Ejército, que por años ha sido reconocida por la sociedad no solamente por sus acciones en materia de seguridad, sino por la ayuda que presta a través del Plan DN-III cuando ocurren desastres naturales, “estamos en una época en la que hay que reivindicar, eso implica retomar la confianza de la ciudadanía”.