Crimen contra niños en Pozos, por culpa del consumo de drogas: Iglesia

El vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Tomás Cruz Perales, atribuyó el crimen cometido en Villa de Pozos en contra de menores de edad, al consumo de drogas, por lo que hizo un llamado a la población a dejar de consumir sustancias ilícitas.

Luego de que la semana pasada se dio a conocer el asesinato de dos niños de 11 y 5 años de edad en Villa de Pozos, Cruz Perales dijo considerar que ésta es una de las “tristes y lamentables consecuencias” del consumo de drogas, “donde la persona ya no tiene control de sí misma, donde la persona se pierde, desgraciadamente incluso llega a cometer actos de autodestrucción o destruir a otras personas”.

En ese sentido, hizo un llamado a la población para dejar de consumir sustancias ilícitas, “hay que hacer una invitación ya no a quienes las distribuyen porque ya no podemos hacer nada con ellos, sino a quienes las consumen, que ya no lo hagan, que están afectando mucho su persona y lamentablemente este uno de los resultados a los cuales de repente pudieran llegar”.

También hizo este llamado a los menores de edad, “ante casos como éste no podemos dejar de hacer la invitación a niños y jóvenes que traten de alejarse de las drogas, porque desgraciadamente están en las escuelas, las secundarias, las preparatorias, y vienen camufladas de distintas formas y llegan a los niños de distintas formas”.

Cruz Perales manifestó que en la Iglesia, desde el Papa, los obispos y los sacerdotes, llaman siempre a cuidar de la familia, “siempre es una prioridad de la iglesia, en todos los ámbitos”, por lo que recomendó a los padres de familia estar atentos a lo que consumen sus hijos para evitar que caigan en adicciones.

