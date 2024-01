Esperan horas para cobrar pensión en el Banco del Bienestar en SLP

Son interminables las filas de hombres y mujeres que se observan muy regularmente en el primer cuadro del Centro Histórico de San Luis Potosí para acceder al banco del Bienestar. En esta ocasión, se argumentó que se cayó el sistema y por eso motivo hicieron esperar a los beneficiarios durante varias horas.

Aunque el frío calaba hondo en los huesos y el viento con tierra se colaba en boca, nariz y ojos, las personas de la tercera edad tuvieron que hacer grandes esfuerzos para permanecer en la línea y esperar por prolongados momentos para poder recibir el beneficio del 65 y más que otorga el gobierno de la República Mexicana.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

La fila comenzaba en la calle de Iturbide y doblada por Zaragoza y Morelos, la gente claramente molesta permanecía parada a pesar de las inclemencias del tiempo para recibir el primer beneficio económico de 2024.

Lo primero que se les dijo a estas personas de la tercera edad fue que el sistema había colapsado y se les pidió que recurrieran a otras sucursal ubicada en la calle de Mariano Arista sin embargo no quisieron cambiar de sede por temor a perder el lugar que ganaron cuando llegaron. Los funcionarios de la Secretaría del Bienestar, estuvieron informando a los viejecitos de esta situación pero no se quisieron mover.

Los beneficiarios señalaban "nos dicen que supuestamente no hay sistema, nos están mandando que vayamos hasta allá hasta Arista o hasta sabe dónde. Estamos cobrando el beneficio de López Obrador y estamos comentando que hay gente que realmente no puede estar mucho tiempo parada por qué no se lo envían a ellos el recurso con alguna trabajadora social. A veces esperamos más de tres horas. Yo la primera vez llegué a las 8 de la mañana y salí hasta las 4 de la tarde pero ahorita ya se organizan con el abecedario. Debemos venir el día que nos toca de acuerdo al apellido".

Hay usuarios que ya tienen conocimiento de que van a esperar por muchas horas el recurso, por eso algunos llegan con banquitos para sentarse y esperar lo más cómodo posible a que los atiendan en la sucursal del Bienestar que se localiza en la calle de Iturbide. Otros llegan en bicicleta y arriba de ella esperan para no cansarse porque saben que será una espera de por lo menos tres horas.

Los Servidores de la Nación, comúnmente pasan para pedirles la documentación que traen y tratar de agilizar un poco el movimiento, no obstante, ninguna acción es suficiente porque es mucha la población de la tercera edad que espera por este beneficio. Mientras pasan con los usuarios debidamente uniformados le revisan que cuenten con todos los documentos oficiales para que se pueda hacer el trámite de pago.

Los señores sostenían que no querían acudir a otros bancos o cajeros porque les cobran 37 pesos de comisión lo que consideran es un robo al bolsillo y más tratándose de personas de escasos recursos.

Cabe añadir que este escenario ocurre cada dos meses, que es cuando acuden a recibir este beneficio económico y aunque saben que tienen que esperar por muchas horas, lo hacen para poder solventar necesidades de alimentación, vivienda y medicación, según explicaron los afectados que esperaron por muchas horas este miércoles 10 de enero.