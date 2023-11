Escuela Revolución Mexicana en SLP, sin maestro desde hace un mes

Exigimos maestros y educación de calidad en la escuela primaria Revolución Mexicana que se localiza en la capital potosina, fue el grito de clamor de exigencia de padres de familia que aseguran que desde hace un mes no tienen maestro en las aulas, debido a que se jubilaron, con pancartas en mano salieron a protestar en defensa de la educación de sus hijos. No les importó el frío y decidieron frenar las clases, aún y cuándo los estudiantes se presentaron a la institución educativa.

Tal y como lo prometieron tomaron las instalaciones del plantel debido a que los alumnos de cuarto y segundo grado, llevan más de un mes sin docentes, desde que sus maestros se jubilaron. Desde entonces están solicitando al director del plantel, solicite nuevos maestros para sus hijos, situación que fue ignorada por el director.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Denunciaron que se llevó a cabo el primer periodo de evaluación, y a sus hijos no se les realizó ningún examen. Por tal motivo, pidieron consideraciones para que llegue un nuevo profesor al plantel y puedan continuar con la educación de sus hijos.

La escuela primaria Revolución Mexicana se encuentra ubicada en Damián Carmona y Avenida de la Paz en el barrio de Santiago frente al Jardín de Santiago y ahí, Paulina Moreno, vocal del segundo grupo A, denunció que sus hijos tienen más de un mes sin quien les enseñe nada, al parecer por la jubilación de una docente, por esa razón quieren profesores de apoyo de manera anticipada para que atiendan a los estudiantes.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

"Ahorita el director no nos da esperanzas de cuándo viene el maestro, él dice que dentro de un mes y vienen las vacaciones y luego en enero hay actividades, y los niños van a estar sin maestros, necesitamos que nos solucionen esto a la voz de ya".

Además solicitaron que les envíen profesoras que no estén a punto de jubilarse, por qué se irán más maestros que los dejen solos, la "única indicación que nos han dado es que en un mes van a atender este problema".

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Pero siguieron insistiendo los quejosos que "necesitamos autoridades de Educación para que nuestros hijos no estén solos, a mí como madre de familia, me ha tocado cuidar el salón, es importante este tema porque están chiquitos y no se pueden quedar sin supervisión, si no nos hacen caso, tendremos que ir a protestar a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE.

Cabe añadir que pasado el tiempo y sin tener atención de ninguna autoridad, los padres de familia decidieron bloquear las vialidades a fin de buscar una solución inmediata de parte de sus autoridades.