Todo un éxito, el encuentro Geek+ en la UASLP

Cientos de alumnas y alumnos, así como público en general, participaron en la segunda edición del encuentro Geek+, que tuvo como escenario la Plaza del Estudiante en la Zona Universitaria, donde pudieron disfrutar de una amplia variedad de programas donde se efectuaron exposiciones, cine, concurso de cosplay y torneo de videojuegos.

El evento contó con la inauguración a cargo de la Lic. Cynthia Valle Meade, Secretaria de Difusión Cultural de la UASLP, quien mencionó: “Es un espacio interdisciplinar en el que la comunidad estudiantil puede participar activamente en las expresiones de la cultura pop, la tecnología y el arte en general, no sólo para entretener, si no para mostrar las oportunidades de estas áreas en el mundo contemporáneo y su potencial creativo existente en ellas”, concluyó.

Cortesía / Universidad Autónoma de San Luis Potosí

A lo largo del día, el público fue partícipe de diversas actividades, entre las que destacan el concurso de Cosplay, cine permanencia voluntaria por parte del Cine Club UASLP, la final del torneo de videojuegos de Super Smash Bros y FIFA, y el mercadito en el que participaron 30 expositores y emprendedores locales.

Geek+ comenzó con el concurso de Cosplay, en el que se contó con la presencia de tres importantes jueces en la escena del cosplay en San Luis Potosí: Nyanmazing, Hikari Hase y Midgardwolf. A su vez, con gran aceptación por parte de los estudiantes y comunidad universitaria en general, dio inicio el mercadito, con una gran variedad de mercancía relacionada a los videojuegos, los cómics, el manga, anime, arte y cultura pop en general.

Durante el transcurso del día, el Cine Club UASLP ofreció la actividad de cine permanencia voluntaria con la proyección de tres películas en la Caja Negra del CUART: Ready Player One: Comienza el juego, Spiderman: into the spiderverse y Deadpool 1.

Cortesía / Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Mas adelante, se realizó la final del torneo de videojuegos de Super Smash Bros y FIFA, en la que se contó con una gran cantidad de emocionado público conformado por estudiantes universitarios y amigos de los talentosos finalistas, quienes alentaban a los participantes.

El evento culminó con la premiación del torneo de videojuegos y el concurso de cosplay, donde se entregaron diversos premios a los primeros lugares, los cuales constaron de diferentes artículos como gadgets relacionados con la cultura gamer así como artículos donados por los expositores.