Entre el fuego y la emergencia, Valeria una valiente bombera

Arriesgar la vida con valentía requiere tener vocación para ayudar a los demás, así es la vida de Valeria Pino Izaguirre, quien desde hace 6 años es parte del equipo de la Estación de Bomberos de la Capital.

Pino Izaguirre es la bombero más joven de esta estación, con tan solo 22 años de edad. Su disciplina y entrega constante le han otorgado sobre todo, la entereza de poder enfrentar cualquier situación de emergencia.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Ella se vio atraída por esta profesión siendo tan solo una adolescente, ahí decidió entrar como parte del voluntariado de esta Estación y luego de años de entrenamiento entró a la academia para formalizar sus conocimientos.

"Siempre me llamó la atención, siempre quise ayudar a las personas. Yo llevo 6 años como bombero voluntario y acabo de cumplir un año de servicio de manera formal. Me llamó mucho la atención saber qué hacer en momentos de emergencia", platicó.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Esta bombero compartió que tomar la decisión de desempeñarse en esta profesión no fue para nada difícil, a pesar del estigma que muchas de las veces enfrentan las mujeres al desarrollarse en áreas como esta.

"La verdad es que aquí me han apoyado mucho. Me han enseñado qué hacer, hasta como utilizar las herramientas. Aunque fue difícil aprenderlo desde cero. La teoría y la práctica, es como todo, la estudias y te la aprendes, lo difícil es la maña que se tiene. Que desarrollar con cada atención o situación de riesgo".

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Pero el miedo siempre existe, así lo consideró Valeria, quien además hizo incapié que las situaciones diarias que se enfrentan las y los bomberos siempre implican un peligro.

"Riesgo siempre hay, pero yo siempre he creído que mientras estudies y conozcas que es lo que está pasando, eso te va dar las bases para saber cuándo mantenerle respecto al fuego, a las emergencias, y sobre todo mantenerte en comunicación constante con los oficiales para siempre mantenerte segura ante cualquier siniestro".

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Otro de los retos, también es el portar el quipo de emergencia. Normalmente este traje especial llega a pesar un poco más de lo 24 kilogramos, sin embargo cuando se está en acción tratando de mitigar el fuego, por la humedad suele aumentar hasta los 40 kg.

Este traje cuenta con entretejidos de protección, refuerzos acojinados, cuellos con escudo, sistemas de escape , guantes de piel y botas especiales que soportan altas temperaturas, y por supuesto el casco especial.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

"Pues ahora sí que todo es maña y saber cómo portar el equipo, cuando usas un equipo muy seguido te vas acostumbrado al peso.El equipo tiene muchas limitaciones ya que es muy robusto, te impide brincar por ejemplo una barda, de vez en cuando sí pesa usarlo. Aunado a esto el traje guarda mucho calor y este suele aumentar por la tarde y más cuando se responde a un incendio, es cuando hemos sufrido varios golpes de calor".

Ser mujer y ser bombero cobró significado para Valeria mucho tiempo después de haber comenzado en esta labor tan humana.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

"Básicamente me acoplé a todos los demás. Lo que he notado es que mis compañeros quieren ayudarme y ser caballeros para que no batalle, pero yo me sé autosuficiente. Sé que lo hacen para ayudarme, pero yo no los dejo, yo sé que tengo que aprender por mi propia cuenta, es por ello que prefiero hacerlo todo por mi misma".

Entregarse al beneficio de la comunidad, evitar ser displicente ante las tragedias y encaminar cada esfuerzo para salir avante de cualquier situación, es para Valeria su mayor gratificación.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Y en este sentido, Pino Izaguirre señaló que hoy día la sociedad se mantiene más alerta aunque , desafortunadamente siempre habrá una emergencia que atender por muy pequeña que parezca.

"El trabajo que hacemos es muy bien valorado por la sociedad. Que las personas te agradezcan, aunque sea una fuga o un rescate mínimo es lo más valioso. Me ha tocado gente que ha perdido todo en un incendio y todavía llegan a brindarnos algo de tomar o comer y esos son los detalles que yo atesoro".

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Datos

-Actualmente el Cuerpo de Bomberos recibe apoyo económico de diferentes instancias gubernamentales, la última de ellas entregada en septiembre de este año por la Secretaría de Gobierno