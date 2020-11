En "Unamos Créditos" derechohabientes son copropietarios de vivienda

Cuando dos personas sin una relación jurídica deciden sumar sus créditos de Infonavit para acceder a una vivienda, a través del programa Unamos Créditos, el inmueble que se adquiere se hace bajo el concepto de copropiedad, por lo que la responsabilidad de pago tanto de los financiamientos, como de los gastos de conservación de la vivienda, corre a cargo por parte de ambos trabajadores.

Al respecto, el delegado local del Infonavit, Martín Dorantes Peña, manifestó que es importante que los derechohabientes sean conscientes que adquirir una casa en copropiedad es una responsabilidad a largo plazo, que no se puede dejar de cumplir, y las partes involucradas también deben ser responsables de dividir otros gastos como: pagos de predio, agua y demás servicios que requieran para el buen funcionamiento del inmueble; además, si requieren hacer alguna mejora a su vivienda, se deberá contar con el consentimiento de ambos copropietarios.

Recordó que en este esquema, “el pago del crédito se determina con base a la parte proporcional del monto autorizado, más el monto de la Subcuenta de Vivienda de cada derechohabiente y consignado en el contrato de compra venta, del cual se desprenderá su respectivo aviso de retención, con la cantidad exacta que pagará cada uno”.

No obstante, dijo, no se está exento de que puedan generarse problemas si los participantes de este crédito no conocen el concepto de copropiedad, y para evitarlo, el Infonavit ha solicitado a los notarios que antes de firmar se les explique a los trabajadores este concepto.

Algunos problemas que pueden generarse son: si uno de los dos deja de pagar porque ya no puede, por ejemplo en caso de pérdida de la relación laboral, ahí se cuenta con los beneficios de la cobranza social. Pero, cuando uno ya no quiere seguir pagando el crédito, el esquema incluye el concepto de Obligación Solidaria, es decir, “si hay incumplimiento de pago de uno de los créditos, el otro deberá responder en su totalidad por el adeudo, aún y cuando se encuentre al corriente con su parte del crédito, ya que es exigible el pago total a los dos copropietarios”.

Cabe aclarar que “Unamos Créditos” no está planteado para personas que deciden unirse en matrimonio, sino para parejas que viven en unión libre o personas que deciden sumar sus créditos sin una relación jurídica. Si las personas deciden separarse, cada uno deberá seguir pagando su crédito y decidir sobre la posesión de la vivienda, con base a la parte proporcional que les corresponda, para determinar si desean venderla mediante un pago de pasivo, o bien, considerar la sustitución del acreditado, que permite la opción en este producto si uno de los dos decide abandonar el crédito y otra persona, con acceso a un crédito Infonavit y pueda cubrir el pago.

“El Comité de Riesgos del Consejo de Administración del Infonavit analiza y evalúa cada uno de los productos que ofrece el Instituto tanto para crédito como para solución de regularización de cartera vencida; considerando mecanismos claros y transparentes para una mejor toma de decisiones y para mitigar los riesgos que pudiera enfrentar el Infonavit”, explicó.

