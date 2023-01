En riesgo operación de negocios por reordenamiento en materia territorial: CANIRAC

En riesgo operación de negocios por requisitos en materia de reordenamiento territorial y desarrollo urbano que insta a solicitar el visto bueno de los vecinos para poder renovar su licencia de uso de suelo, así lo señaló el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Eduardo Casis Chevaile.

Quien afirmó que de aplicarse este nuevo requisito, más del 70 por ciento de los establecimientos podrían cerrar.

"Ahora le van a preguntar a los vecinos si están de acuerdo que existas o no. La primer pregunta es si yo me intalé hace 10 años, hace 20 años y además estoy en una avenida de uso comercial, de uso mixto en un corredor comercial, ¿Por qué corro el riesgo de que me cierren o me reubiquen?", Dijo.

Por lo que solicitó al Ayuntamiento Capitalino analizar y al mismo tiempo recalcó que se trata de un tema complicado por lo que está semana CANIRAC sostendrá una reunión con el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos para analizar está disposición.

Aunado a esto, Casos Chevaile dijo también que dentro del dictamen de Vialidad y Seguridad Pública les piden ahora un mayor número de cajones de estacionamiento, a pesar de que muchos negocios establecidos no cuentan con la infraestructura necesaria.

"A esto d dictamen de Vialidad y Seguridad Pública, están pidiendo de 20 a 30 cajones en un lugar donde no hay cajones,¿Qué harías? Te van a cerrar. Volvemos a lo mismo. En grandes ciudades se han pedido se hagan grandes estacionamientos, comercios se destruyeron y esos mismos estacionamientos están vacíos porque no hay economía".

El dirigente de los restauranteros reiteró la necesidad del diálogo con las autoridades municipales, pues la tratarse de un reglamento, cualquier disposición indudablemente se tiene que cumplir.