En Muro de los Caídos 35 héroes de la policía; se honra su memoria

Para Fernando, ser policía le da la oportunidad de servir a la comunidad; “temo perder la vida, pero eso lo dejamos en un segundo plano”

Isis Alejandra dice que le gusta ser policía, y afortunadamente nunca se ha visto en peligro, y señala que para evitar la corrupción, es determinante la vocación

Soledad de Graciano Sánchez.- En el muro de policías caídos se honra la memoria de 35 oficiales de la Policía Municipal, dos de los cuales eran mujeres, y todos recordados por su dedicación, compromiso y valor civil al prestar su servicio en la dirección de Seguridad Pública de Soledad.

Son oficiales que en su momento buscaron un municipio con más armonía, legalidad y seguridad, sus nombres y fotografías quedaron plasmados por haber perdido la vida en diferentes circunstancias.

El muro está colocado en un lugar especial, resguardado entre cristales de la recién remodelada comandancia central, a unos pasos de la entrada principal y a la vista de todos los oficiales.

No es algo simbólico, es para celebrarlos. Incluso, la colocación de sus rostros impresos tampoco están en orden cronológico, porque nadie ‘perdió la vida antes o después de’, y sí, todos ellos creyeron firmemente en el sueño de lograr un Soledad en paz con su aporte.

Los nombres inscritos corresponde a: Florencio Mandujano Oviedo, Martin Lucio, Julio Cesar Bernal Sánchez, Juan Manuel Alvarado Torres, Hugo Pedro Perez Velazquez, José Miguel López Alfaro, Alfonso Alejandro Rocha Ortiz, Alejandro Romo Delgadillo, Eliseo Torres Rocha, Juan Carlos Waldo Cervantes, Cesar Gerardo Rodríguez Alfonso, Adrián García Delgado, Noé Moreno Moreno, Domingo Vázquez Moreno, Nestor Alarcón Serna, Ricardo Martínez Martínez, Horacio Ortiz Ibarra, Octavio Sosa Mesa, Juan Andrés Medina Esquivel, José Luis Cedillo Almodóvar, José Alfredo Díaz Martínez, Florencio Juaresti Dorantes, Esteban Escobar Centeno, Víctor Manuel Padilla Gómez, Juan Antonio Sánchez Castillo, Miguel Angel Martínez Olivo, Andrés Fernando Leija Martínez, Engelbert Torres Fuentes, Margarito Morales Mata, Antonia Sánchez Hernández, Juan de Dios Espejel Hernández, Raysda Elizabeth Quijano Herrera, Jesús Edgardo Barragán Arellano, Apolinar Lara Trejo y Rubén Ramos Flores.

Sobre este muro, el director de la corporación policíaca, Teniente Coronel, José Luis Orban Ocampo, dijo que la develación del muro fue una inquietud del alcalde, y de él mismo, “porque esto es parte de la identidad del policía y de una corporación como ésta.

Agregó que en todas partes del mundo hay un “In Memoriam”, e incluso, hay un día específico en los que los presidentes de los diversos países conmemoran a los policías caídos, y en Soledad se hizo el muro, y lo siguiente, será tener un día en el que cada año se les recuerde.

“Planeamos tener un día especial, que se les haga una ceremonia, porque ellos también dieron todo por ser policías y siguen siendo parte, ellos forjaron en su momento a la corporación y forman parte de la historia de esta corporación”, expresó.

Urban Ocampo, precisó que ojalá no fueran 35 policías fallecidos y sí menos, incluso, ninguno, pero la realidad es que ellos ya no están en las filas por diferentes motivos, cumpliendo su deber, enfermedad o hechos de tránsito.

“No tengo el dato preciso porque no tengo mucho tiempo a cargo de la corporación sobre los motivos específicos de sus decesos, pero lo importante es que aquí están y los honramos con este mural”, precisó.

El Teniente, comentó que cuando un policía fallece por los motivos que sean, el gobierno municipal apoya a los familiares, no se quedan descobijados, los policías caídos siguen siendo hijos, padres, hermanos, tíos, sobrinos, y por eso, siguen estando presente en la memoria colectiva de quienes hoy en día forman parte de la dirección de Seguridad Pública.

Policías caídos

*El último policía caído fue José Luis Cedillo Almodóvar, tenía 19 años de servicio en la corporación, era originario del municipio de Ciudad del Maíz, e ingresó a la corporación el 28 de agosto del 2001, perteneció a la cuarta generación de cadetes. Era integrante del Grupo de Reacción Inmediata (GERI) y del Grupo de Unidad de Reacción Inmediata (URI). Falleció el pasado viernes 09 de septiembre durante un ataque armado sobre la calle Negrete, en este municipio.

*Miguel Angel Martínez Olivo, se encontraba a bordo de un vehículo en calles de la colonia Hogares Populares Pavón, cuando fue muerto a tiros. El oficial había salido de su turno para dirigirse a su casa. Tenía 7 años de servicio y pertenecía a Fuerzas Municipales. Perdió la vida en febrero de 2018.

*Andrés Fernando Leija Martínez, fue despedido con honores el 28 de mayo de 2017. Falleció a consecuencia de una herida en el pecho, al involucrarse en una riña vecinal, en la colonia San José. Tenía 24 años de edad y 4 años de servicio en las Fuerzas Municipales y cursaba una licenciatura en Derecho simultáneamente.

*Cariñosamente se le conoció como «Chapu» al oficial José Alfredo Díaz Martínez, de 34 años. Inició el 11 de febrero del 2003 como policía raso y posteriormente integrante de los grupos tácticos especiales GERI y Cóndor. Él perdió la vida el 19 de mayo de 2020, cuando fue interceptado en el trébol de la carretera Matehuala y Periférico Oriente en donde le efectuaron disparos de arma de fuego.

Apenas dos meses antes de su deceso, frustró un robo en una farmacia, en lo que iba del año había recuperado 3 vehículos robados, localizó una bodega con vehículos robados e inclusive en sus últimos días en un sólo día llegó a atender un total de 27 auxilios ciudadanos.

*El comandante “Tauro” como era conocido, Ricardo Martínez Martínez, sufrió un infarto al miocardio el 18 de marzo de 2019. Tenía una trayectoria de más de 20 años de forma ininterrumpida y que le llevó a ocupar varios cargos en la corporación municipal.

*El 13 de mayo de 2016, el agente Rubén Ramos Flores, fue asesinado, cuando se dirigía hacia su casa. Tenía 37 años de edad, llevaba sirviendo a los soledenses tres años, adscrito al grupo denominado Júpiter, encargado de recorridos de prevención, seguridad y vigilancia.

*Apolinar Lara Trejo, se desconoce información sobre su deceso, sin embargo es recordado porque el 23 de diciembre de 2010 recibió una condecoración Al Valor Heroico junto a un incentivo económico.

*El martes 10 de mayo de 2011, hombres armados, ejecutaron a Jesús Edgardo Barragán Arellano, en la colonia La Lomita; cubría su turno en la caseta de policía en ese lugar. Tenía 29 años de edad, Causó alta en la corporación el 10 de octubre del 2007.

Sus compañeros lo recuerdan porque siempre apeló por la dignidad de sus compañeros, relataron que él alzó la voz cuando presuntamente el ex alcalde Ricardo Gallardo Juarez, entregó uniformes “patito”, además se manifestó porque en su momento no se entregaron los bonos del desaparecido subsidio ‘Subsemun’. Al momento de su deceso, su madre y esposa, formaban parte también de la corporación y días antes de su asesinato, acababa de ser papá.

*Los agentes Margarito Morales Mata y Juan Antonio Sánchez Castillo, perdieron la vida el 28 de septiembre de 2013, al ser embestidos por un tráiler quinta rueda. Se trasladaban a la comandancia a bordo de una motocicleta. Sánchez Castillo, pertenecía a Fuerzas Municipales, con fecha de ingreso del 02 de octubre del 2001 y Morales Mata, en la misma área, con fecha de ingreso, 25 de julio del 2007.

*El 24 de octubre de 2011, se dio a conocer que Esteban Escobar Centeno de 37 años de edad, hasta mes y medio antes se desempeñaba como policía municipal de Soledad, cuando sus restos fueron encontrados en una fosa clandestina en las inmediaciones del camino a Santa Rita en territorio potosino.

*El 09 de abril de 2018, cuando se dirigía a su domicilio luego de haber terminado su turno, el policía, Juan Andrés Medina Esquivel de 35 años, fue acribillado a bordo de su automóvil en el río Santiago, a la altura de la Comandancia.

*Cesar Gerardo Rodríguez Alfonso, fue asesinado el 30 de noviembre de 2016, en la parte exterior del Centro Comunitario Santo Tomás, presuntamente por evitar que dicho espacio fuera asaltado. Tenía 32 años de edad y 10 años en la corporación municipal.

*Conocido como el comandante “Cronos”, Alejandro Romo Delgadillo, cumpliría 20 años de servicio policial de forma ininterrumpida el 10 de agosto, pero el 19 de mayo de 2016, fue atropellado.

*Al momento de su deceso ya no formaba parte de la corporación soledense, sin embargo, sirvió a la misma y por eso en el muro de los caídos está el comandante Alfonso Alejandro Rocha Ortiz, quien falleció víctima de Covid-19, en agosto de 2020.

Los policías saben que hay riesgos y sacrificios, pero la satisfacción que tienen, no la encuentran en ningún otro trabajo, tal es el caso del oficial Fernando Aguilar Flores, quien tienen aproximadamente 20 años dentro de la corporación, en el área de Atención de Hechos de Tránsito, ‘peritos’ como comúnmente la gente los conoce.

“Siempre el gusto por servir a la comunidad, las ganas de aportar algo en esta sociedad” fue la respuesta que dio al preguntarle por qué ser policía; añadió que su padre en su juventud y madurez también fue agente, situación que además influyó en su decisión por esta profesión.

Y todos los días está consciente de los riesgos de ser policía, “le temo a perder la vida como todos, pero debemos de dejarlo en un segundo plano cada día que salimos de nuestro hogar”.

Añadió que ha vivido momentos de peligro, cuando al atender algún accidente vial ha estado a punto de ser atropellado por conductores que no son prudentes.

Por otro lado, el agente Aguilar Flores, opinó que un policía cae en la corrupción porque se le presenta la ocasión, pero la convicción es la que hará la diferencia para no ser parte de estas situaciones, “definitivamente el sistema ha ido depurando a los compañeros que alguna vez llegaron a caer en estos actos, y poco a poco se han eliminado de la corporación”, aseguró.

En cuanto al señalamiento que hace la ciudadanía hacia ellos, opinó que desafortunadamente su actuar no se acomoda la conveniencia de algunos ciudadanos, “son pocos los casos...y cada día la corporación se ha quedado con los mejores oficiales, una mejor selección de personas y sí, claro que hacen falta más policías porque la población ha crecido, hay más demanda”, concluyó al exhortar a la comunidad a que colaboren con la autoridad.

En el caso de Isis Alejandra Calderón Liñán, son 6 años dedicada al oficio de policía primero en el área operativa y actualmente en administración, siendo su principal motivación el servir y ayudar a quien lo necesite; ella es la primera integrante de su familia que se dedica a este servicio.

“Me gusta ser policía, y afortunadamente nunca me he visto en peligro, gracias a Dios siempre me conduje con precaución y honestidad, por ejemplo en los operativos que participé”. El temor de Isis es perder la vida en alguna situación que le toque servir.

Sobre el tema de la corrupción dijo que no la ha vivido, sin embargo, dijo que será determinante la vocación que tenga un oficial para no caer en esta situación.

“Somos señalados porque no tenemos el mismo pensamiento y se toman buenos actos por malos, y hace falta una buena campaña que concientice al ciudadano que, no por un mal elemento, todos somos iguales”, opinó respecto a los señalamientos no siempre positivos que hace la población hacia ellos.

Así, mientras los policías caídos ya tienen un lugar para ser recordados, los policías activos representados por los oficiales Fernando e Isis, dan su máximo sacrificio en el servicio policial en aras del deber.

