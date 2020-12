Solo 60 % de los interesados logran ingresar a las fuerzas armadas

Del total de jóvenes hombres y mujeres que cada año aplican para ingresar a las filas del Ejército y ahora también a la Guardia Nacional, logran su cometido únicamente un aproximado de 60 por ciento, el resto al no cumplir con los requisitos es rechazado.

Anualmente se reclutan en promedio alrededor de 14 mil nuevos elementos, para lo cual se establecen y asignan metas a cada jurisdicción regional militar, que en el caso de la que corresponde a la 12ª. Zona Militar este año fue de poco más de 630 personas, meta que satisfactoriamente se cumplió de acuerdo con el general de Brigada D.E.M. Gúzmar Ángel González Castillo.

“Año con año cubrimos las cuotas de reclutamiento que se nos están pidiendo tanto para el Ejército como para la Guardia Nacional, son aproximadamente 630 elementos los que reclutamos”, añadió y alerto a la población que el proceso de reclutamiento ya cerro y estará disponible una vez más hasta enero del 2021.

El comandante de la 12ª. Zona Militar comento que anualmente también hay un importante número de solicitantes, “hay muchos solicitantes pero deben cumplirse con los requisitos principalmente de estatura, peso y salud, en promedio un 40 por ciento se rechaza, y en promedio son 14 mil elementos los que anualmente estamos reclutando”.

El General González Castillo reiteró la alerta a la población de jóvenes interesada en integrarse a las Fuerzas Armadas, que para este año el proceso ya terminó y se retomará en enero del próximo años.

“Generar conciencia entre la población, que no se dejen sorprender hay gente que sesta argumentando reclutamiento y esto es completamente falso, el programa está suspendido hasta enero, quienes deseen pertenecer a la Guardia Nacional o a alguna de las corporaciones de Ejército es hasta enero y no se pide dinero, cuando los interesados se presentan es cuando se les da a conocer los requisitos, se han presentado varias personas refiriendo que se les solicitó dinero para su ingreso y no somos nosotros”.