Baja índice de delitos en 2019, asegura Inegi

Object preview

Durante 2019 se redujo la tasa de delitos y víctimas en la entidad potosina, esto de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) presentados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La encuesta comenzó a aplicarse en marzo, sin embargo a causa de la pandemia fue suspendida y se retomó en junio; de acuerdo a los resultados, a nivel nacional se estiman 22.3 millones de víctimas de 18 años y más.

Representa una tasa de 24 mil 849 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2019, cifra inferior a la estimada en 2018, que fue de 28 mil 269; el 29.2% de los hogares en el país tienen al menos una víctima del delito.

Precisa que de los 22.3 millones de víctimas, 11 millones son hombres y 11.3 millones son mujeres; esta diferencia en la cantidad de víctimas, también se ve reflejada en la percepción de inseguridad, que en general es de 78.6%, en los hombres es de 74.7%, y en las mujeres de 81.7%. En el caso de San Luis Potosí, la percepción de seguridad es de 80.2%

El costo nacional estimado a consecuencia de la inseguridad y el delito en 2019 es de 282.1 mil millones de pesos, equivalente a un 1.53% del PIB, y a un promedio de 6 mil 931 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.

De acuerdo a la ENVIPE, la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes en San Luis Potosí en 2018 fue de 26.025, y en 2019 fue de 20.042, lo que refleja una disminución de 23%; mientras que la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes para la población de 18 años y más, fue de 32.342 en 2018, y de 29.384 en 2019, lo que significa una disminución de 9.1%. El delito más frecuente en la entidad potosina fue el robo o asalto en la calle o en el transporte público.

La ENVIPE, estima que en 2019 se denunció el 11% del total de los delitos, y para los cuales el Ministerio Público inició una Carpeta de Investigación en 69.1% de los casos, sin embargo en el 44.5% de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia; de esta manera, concluye que el 92.4% de los delitos no fuero denunciados o las denuncias no derivaron en carpeta de investigación.

Entre las razones para no denunciar delitos ante las autoridades por parte de las víctimas, destaca la pérdida de tiempo con 36.3%, y la desconfianza en la autoridad con 15%.