En el Centro Histórico se atiende al comercio establecido y al de calle

El director de Comercio del Ayuntamiento capitalino, Jorge García Medina, reconoció que “la capacidad de entrarle” de la actual administración municipal ha logrado mantener a raya al comercio en vía pública en el Centro Histórico, que otrora era una zona muy complicada.

Sin embargo, aclaró que el centro de la ciudad no solamente es su comercio establecido o de calle. “Era una zona complicada y siempre la han identificado con comercio, pero no todo es así”, destacó.

En este sentido, recordó que la actual administración supo separar cada uno de los problemas y delegarlos en diferentes dependencias. “Hoy se atienden temas de policía, de Interapas, de alumbrado y la instrucción es atenderlos de manera integral”, señaló.

Inclusive, mencionó, se trabaja en colaboración con la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, no solamente cuando se trata de revisión de establecimientos que operan en horario nocturno; en el ordenamiento del comercio en el Centro Histórico participan inspectores de Comercio, de Protección Civil y personal especialista en materia de derechos humanos

Indicó que tras la conformación del Consejo de Seguridad del Centro Histórico, la atención de diversas necesidades mejoraron, ya que ahora se involucra a los vecinos, a los comerciantes, a la sociedad en la toma de decisiones.

García Medina reconoció que en el tema del comercio en vía pública y su avance en el reordenamiento ha sido importante la buena relación que se mantiene con dirigentes de organizaciones.

“Todo va caminando bien y se bajó el conflicto; podemos controlar cada día el comercio; la actividad comercial la estamos regulando”, dijo, y agregó: “Le entramos al toro, escuchando y con capacidad de saber escuchar y ponernos en sus zapatos”.

El titular de Comercio Municipal reconoció que no es fácil tomar decisiones si no se conoce el tema, por lo que a los dirigentes de organizaciones de mercaderes se les hizo entender que había cosas que pedían y que no eran temas de comercio.

“Eran conflictos, manifestaciones, era desorden; hubo que separar todo, ver qué nos correspondía”, añadió.

Una situación similar sucedió con los representantes de locatarios de mercados municipales, donde al principio de la actual administración había anarquía, había traspasos y rentas de espacios, lo que consideró una situación irresponsable.

Sin embargo, igual que en el caso del comercio en vía pública simplemente se aplicó la ley y los reglamentos y se llegó a un orden, evitando conflictos. En varios casos hube necesidad de cambiar a administradores de esos centros de abasto.

El funcionario municipal indicó que, a la fecha se han llevado a cabo más de 800 acciones en beneficio de los mercados, de locatarios y compradores. “Y todos los días hay algo qué hacer”, aseveró.

