Empresas podrán definir mejor su rumbo después del 15 de junio: Canacintra

Será después del 15 de junio cuando se pueda visualizar una nueva normalidad más estandarizada en las empresas, incluso se podría definir mejor el rumbo que éstas tomarán, sobre todo las que son mipymes, pues hay algunas que no les está conviniendo regresar en estos momentos porque las condiciones económicas no son favorables.

Así lo señaló la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Clara Leticia Serment Cabrera, quien comentó que hay varias micros y pequeñas empresas de distintos sectores que no están teniendo mucha demanda en sus productos o servicios, por lo que no les conviene regresar a laborar ahorita y están esperando a ver cómo avanza el mercado para saber si pueden volver o no.

Por otro lado, explicó que si bien varias empresas ya reiniciaron sus actividades la semana pasada, pero hay otras que continúan preparando sus protocolos sanitarios, recibiendo capacitación y adecuando sus instalaciones para conservar la sana distancia, y cumplir con las demás medidas preventivas.

Indicó que como empresarios están muy comprometidos porque el regreso a las actividades se lleve a cabo de forma responsable y segura, están monitoreando que todos sus trabajadores se encuentren en perfecto estado de salud, pues quieren evitar que se pueda presentar un foco de infección en las empresas.

“Todavía no tenemos reportes detallados, hay empresas que están reiniciando actividades y están haciéndolo poco a poco porque fue un mes y medio de inactividad, entonces tenemos que iniciar primeramente con todos los protocolos y permisos correspondientes, y sobre todo recibiendo a los trabajadores con mucho cuidado porque no queremos que el día de mañana cualquier empresa sea un nido de contagio”, expresó.