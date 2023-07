Empresas globales "empujan" a la industria limpia sumándose a la Agenda 2030

Las empresas globales han avanzado en la implementación de acciones encaminadas al desarrollo sustentable, y son éstas las que "empujan" a su cadena de proveedores a también sumarse a la Agenda 2030, indicó Fernando Ibarra Jiménez, presidente de la Alianza 4.0

Luego de que el Consejo Hídrico Estatal sugirió la transformación de la industria en San Luis Potosí para disminuir el consumo de agua, Ibarra Jiménez señaló que la Agenda 2030 establecida por Naciones Unidas, marca puntos específicos en desarrollo sostenible, como son eficiencia energética, huella de carbono, consumo de energía y agua.

Destacó que estos lineamientos deben ser atendidos por todas las empresas, y aseguró que las grandes marcas internacionales ya han avanzado en la aplicación de diversas medidas para cumplir con ello.

Mencionó que sin embargo, esta migración a procesos más limpios "no lo he visto en la cadena de suministro, cuando hablas de proveedores ahí eso no ha llegado", por lo que son las empresas globales las que "están empujando a su cadena de suministro" a que adopten estas iniciativas para transformar la industria.

Agregó que parte de las acciones a procesos sostenibles, se puede dar desde los centros de innovación y tecnología, y señaló que la Alianza 4.0 trabaja en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) para atraer más centros de este tipo a San Luis Potosí, a través de las empresas de tecnología que son parte de la Alianza.

Finalmente, Ibarra Jiménez sostuvo que la Alianza 4.0 "ha crecido bastante y estamos desarrollando muchos proyectos"; ya cuenta con 305 empresas que se sumaron a la iniciativa, y BMW, GM, Bosch, Mabe y Dräexlmaier ya forman parte de su consejo de administración.