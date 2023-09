Empresas aun no se adaptan a la reforma laboral, se resisten al cambio

A pesar de los beneficios que ha traído la reforma laboral a las empresas, principalmente con la legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo y la anulación de contratos proteccionistas y de extorsión, hay empresas que aún se resisten al cambio, otras desconocen las bondades de la reforma, otras más desdeñan e ignoran el tema y algunas no han entendido que con la reforma se deben transformar.

“Existe renuencia en aceptar la transformación que trae consigo la Reforma Laboral, las causas son básicamente que el esfuerzo e interés de las cámaras empresariales no han sido suficientes, necesitamos abordar más estos temas desde esos entes y seguir difundiendo, no todas las empresas tienen el conocimiento, ni están invitadas a cumplir”.

Así lo comentó el asesor laboral Jesús Zarazúa dentro del foro “Los empleadores ante la nueva Reforma Laboral”, impartida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, quien consideró que las empresas que no cumplen deben ser severamente sancionadas porque están atentando no solamente disposiciones del gobierno de México, sino también están faltando a las disposiciones del Tratado de Libre Comercio y sobre todo, se atenta contra los derechos humanos y laborales.

“Estas empresas deben tener sanciones ejemplares para que el resto de las empresas inhiba tan solo la posibilidad de querer infringir la ley, existen empresas donde su ADN es no cumplimiento, si no quieren cumplir las leyes en México ni respetar los derechos laborales y humanos, son empresas que no deben estar instaladas en el país, ni emplear ni tener la capacidad de exportar bienes donde el comercio ético en el mundo ha venido a transformar las relaciones comerciales”.

Agregó que el gran reto es educar a empresas y sindicatos, después de la legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo, es la capacitación y sensibilización propias, así como a las nuevas formas de ejercer el sindicalismo y la relación laboral es a donde deben emigrar ambos entes.

Resaltó que con la legitimación de Contratos Colectivos, se terminaron las extorsiones a muchas empresas, sobre todo de la industria de exportación, por parte de despachos y sindicatos sin agremiados.

“Hoy las negociaciones son auténticas, muchas empresas eran víctimas de extorsiones por la creación de sindicatos nuevos sin agremiados porque así se permitía, en otros casos eran trabajadores de otras empresas o ni siquiera eran trabajadores y presentaban emplazamientos a huelga a cambio de onerosas cantidades de recursos”.

Al terminar esta práctica con la Reforma Laboral, empresas y sindicatos se están viendo en la necesidad de implementar una nueva forma de relación obrero patronal, de mayor concenso, con mayor responsabilidad y compromiso, y sobre todo con genuino interés de ambas partes de las cosas marchen bien.