Empresarios señalan a regidores que están deteniendo aprobación de programas municipales

En estos momentos, el sector de la construcción está muy deprimido, pero es porque no se ha autorizado el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y el Programa de Centro de Población de San Luis Potosí, debido a la actitud irresponsable de los regidores Christian Azuara y Verónica Rodríguez.

Señaló el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Ricardo Pérez Castillo, quien consideró que, por andar involucrados en aspiraciones políticas, los regidores no han asumido la responsabilidad que les corresponde, y por ende han afectado el proceso de autorización de estos programas; por ello los exhortó a ser más conscientes y cumplidos, no sólo como regidores, sino como ciudadanos.

“Son dos regidores que están deteniendo todo un plan de población, en el cual creo no están midiendo las consecuencias. Estos regidores son Christian Azuara y Verónica Rodríguez, los cuales no han dado el paso necesario para que se dé la aprobación de estos programas. En estos momentos de pandemia entrar en esas actitudes es una total irresponsabilidad, que por aspiraciones políticas no lleven a cabo su trabajo como deben hacerlo”, expresó.

El empresario, aclaró que los documentos ya fueron redactados y entregados a los regidores desde hace tiempo, pero desafortunadamente no le han dado el seguimiento que debían, por lo que, urgió que ya sean autorizados a la brevedad posible, pues de los programas dependerá mucho la recuperación económica de nuestro estado y que se pueda salvaguardar el empleo.

Por su parte el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), Julián Ramírez Abella, manifestó que como organismo siguen velando “por la buena voluntad de los regidores” para que este año puedan quedar autorizados y actualizados ambos programas, de lo contrario sería muy catastrófico para San Luis Potosí.

Asimismo, pidió a los regidores que no prevalezcan los intereses personales y políticos, sino que el objetivo sea generar un beneficio para toda la ciudad, pues hasta hace un mes se había visto que había buena voluntad, en el tema de análisis y desarrollo de los programas, pero ahorita se detuvo el proceso.

“Con las mesas de trabajo que se tuvieron, los regidores pudieron ya agotar las dudas que tenían, creemos que ya no hay nada más que los limite para poder llevar a comisiones los programas, para que ahí se acaben de disipar las dudas que aún puedan quedar, y ya por fin llevarlo a Cabildo. Esperemos que eso se dé todavía en este año, sabemos que son fechas complicadas porque hay días no laborales, pero qué mejor momento para que ellos nos demuestren que tienen buena voluntad para el bien de SLP”, añadió.

