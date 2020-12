Incremento al salario pone en riesgo a 15 mil microempresas potosinas

Alrededor de 15 mil micros y pequeñas empresas en San Luis Potosí corren el riesgo de quebrar, con el incremento del 15 por ciento al salario mínimo que decretó la CONASAMI sin el respaldo de los empresarios, pues muchas de ellas no cuentan con las condiciones económicas para soportar esta carga.

Afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Julio César Galindo Pérez, quien comentó que, desafortunadamente una vez más el Gobierno Federal ha presentado una propuesta sin medir las consecuencias que puede generar esta autorización, sobre todo porque pone en riesgo a más de 700 mil microempresas en todo México, que se suman a millones empresas que se perdieron por el tema de la pandemia.

presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Julio César Galindo Pérez / Daniel Esquivel

Detalló que el INEGI reveló que en San Luis Potosí cerraron 30 mil empresas debido a la crisis económica, y ahora con la actualización del salario mínimo, están en riesgo lo equivalente al 50 por ciento de esa cantidad, es decir, otras 15 mil microempresas.

“Nosotros desde Coparmex siempre hemos impulsado una cultura salarial, somos los primeros interesados en que la economía de los hogares mexicanos sea mejor, pero también tenemos que cuidar mucho que las empresas tengan viabilidad económica. Creo que es un tema de corresponsabilidad, porque los trabajadores así como las empresas pagan sus impuestos, y hoy es momento de que el Gobierno Federal asuma su papel. No es un tema de no pagar, pero, para que exista el empleo hay que seguir cuidando a las empresas”, expresó.

presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Ricardo Pérez Castillo | Foto por Daniela Aranda

Por su parte, el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) Ricardo Pérez Castillo, consideró que, el riesgo que se corre con este incremento al salario mínimo es que pueda tomarse como un parámetro general, es decir que se dé un aumento sin mesura en todos los niveles salariales, lo cual podría afectar económicamente al país; además, opinó que ésta es una medida un poco más de tipo populista.

“Hay que ser muy cautos y no tomarlo como un parámetro porque es un incremento por decreto, no es un incremento en base a la oferta y la demanda, que es como se deben controlar los salarios. Yo espero que haya mesura en esta situación y sobre todo a nivel de los salarios gubernamentales, donde no se vaya a tomar directamente este parámetro como para poder aplicarlo directamente tal cual”, apuntó.

Finalmente, recordó que San Luis Potosí ya no es una zona donde se pague el salario mínimo, al menos en lo que respecta a la Zona Industrial, pues afortunadamente los salarios son mayores a esta circunstancia.