Empresarios de centros nocturnos reportan incremento en precio de la cerveza

Empresarios del sector del entretenimiento y centros nocturnos reportan que la escasez de cerveza que se está viviendo de manera general en todo el país, está empezando a provocar un encarecimiento de este producto.

Roberto Arturo Pinto Madrid, presidente de la asociación de empresarios del entretenimiento de SLP, señaló que, han observado que la cerveza ha aumentado su precio alrededor de un 20 por ciento, pues, por ejemplo, una caja con 24 botellas de cerveza que se compraba entre $270 y $290 pesos, ahora tiene un costo de entre $350 y $375 pesos.

No obstante, aclaró que, por parte de los empresarios potosinos adheridos a la asociación, en reuniones han acordado que de momento no reflejarán este incremento en los precios de sus menús, para no afectar el bolsillo de sus clientes.

Pinto Madrid destacó que esta crisis sí representa un golpe para los empresarios de bares y centros nocturnos, pues estiman que el consumo de cerveza en estos negocios es de entre un 65 o 70 por ciento.

En ese sentido, dijo que se prevé que quizá esta escasez se prolongue alrededor de tres meses, y esperan que no dure más, porque sino tendrían que ir a otros estados a conseguir el producto.

“Como asociación ya hemos planteado a los empresarios el poder empezara comprar por tráileres completos, pero, para ello tendríamos que ir a otros estados y la idea es no hacerlo, estamos pidiendo a las empresas cerveceras que hagan lo propio para poder garantizar el abasto para todos los negocios de SLP, y nosotros a su vez podamos seguir garantizando el consumo ordenado”, expresó.