Elaborarán Diagnóstico de Derechos Culturales de las Mujeres en SLP

Realizarán en San Luis Potosí un Diagnóstico sobre Derechos Culturales de las Mujeres de San Luis Potosí, como parte de las actividades de incidencia política de "La Popular": Escuela de Defensoras de los Derechos de las Mujeres”, implementado desde el programa de Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac).

Así lo dio a conocer Paulina Cruz integrante de este proyecto, quien explicó en entrevista para El Sol de San Luis que este diagnóstico nace con el fin de obtener una visión de la realidad de las mujeres artesanas y artistas de San Luis Potosí relatada por ellas mismas.

"Nosotras como integrantes del proyecto Fusionarte Femenino buscamos reconocer cada una de las voces e historias de las mujeres, por ellos nuestro diagnóstico es, en primer lugar, para que desde Educiac podamos entregar resultados donde la voz más importante sea la de las mismas mujeres. Es por ello que entre nuestras actividades también buscamos que las artistas y artesanas visibilicen su trabajo a través de nuestras entrevistas audiovisuales, así como la dignificación del trabajo artístico a través de una mercadita donde toda mujer interesada en participar podrá hacerlo de forma totalmente gratuita este próximo sábado 14 de octubre".

Paulina Cruz también recalcó que es importante hablar de la mujeres, sobre todo en el ámbito del arte y la creación, para saber sus contextos y luchas, para poder desarrollarse en estos espacios que por años han pertenecido a los hombres.

"Cuando hablamos de mujeres y el arte hay que tomar en cuenta que no pensamos dejar a ninguna atrás. Nos enorgullece bastante cuando vemos a nuestras compañeras artistas y artesanas destacar desde sus propias áreas, pero la lucha no ha cesado y no vamos a parar hasta que los derechos culturales de todas y la dignificación del trabajo artístico de ellas sea valorizado en San Luis Potosí".

Y esto devela que aún existen áreas pendientes en temas de difusión artística y cultural sobre el trabajo creativo que desarrollan las mujeres en la entidad.

"Algunos de estos desafíos pueden incluir la falta de recursos y apoyo gubernamental para promover y preservar la diversidad cultural, así como la discriminación y marginalización de ciertos grupos culturales. El "qué tan bien o qué tan mal" se encuentre la situación de los derechos culturales puede variar según la perspectiva y las experiencias individuales. Es por eso que en el equipo de "FusionArte" buscamos opiniones y perspectivas adicionales para obtener una imagen más completa de la situación específica en el caso de las mujeres en San Luis Potosí".

Por último Paulina Cruz aseveró que es necesario que se les brinde apoyo a estas mujeres creadoras para dar a conocer su trabajo, su talento y trayectoria.

"También al mostrar su talento y habilidades en diversas disciplinas artísticas, se desmantelan estos prejuicios y se fomenta una mayor diversidad de expresiones culturales.

Cada mujer creadora de cultura aporta una perspectiva única y diversa a través de su trabajo artístico. Al darles visibilidad, se enriquece el panorama cultural de SLP, permitiendo que se aprecie y se promuevan diferentes estilos, narrativas y formas de expresión.

Esto puede inspirar y motivar a las niñas y mujeres a desarrollar sus propias habilidades creativas, y a perseguir sus sueños en cualquier disciplina artística"