El Realito, obra mal planeada y mal hecha

La Presa El Realito fue una obra mal planeada, que adicionalmente tiene pésimos materiales y que incluso mantiene en duda la licitación en que estuvo rodeada, recordó Ramón Ortiz Aguirre, consultor ambiental de San Luis Potosí.

Cabe recordar que La Presa El Realito está ubicada en el cauce del río Santa María, en el municipio de San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato, fue inaugurada el 9 de octubre de 2012, su embalse tiene una capacidad aproximada a 50 hectómetros cúbicos de agua, y su objetivo primordial era suministrar agua potable a más de un millón 450 mil habitantes de los estados de Guanajuato y San Luis Potosí.

Desde su inicio se rodeó de polémica, ya que el experto menciona que fue una obra mal hecha, donde se subcontrataron a empresas para que dieran el servicio "una obra ineficiente y una licitación amañada desde el principio no es más que la muestra clara de la corrupción existente que ha habido por mucho tiempo en el sistema de aguas”.

Las recurrentes fallas en esta presa que tiene poco más de diez años de construcción, han dejado sin agua incontables veces a treinta colonias de San Luis Potosí, el último recorte se presentó durante este fin de semana.

Es urgente que se aplique un plan de contingencia “no se tiene un verdadero plan de atención, de contingencia, es una burla”.

Lo que sucede en El Realito, es una auténtica burla para la gente de San Luis Potosí, pues consideró “no es permisible que se siga dando esta situación y que tanto la Comisión Estatal del Agua como el Interapas, lo único que nos dicen es que van a aplicar un plan de emergencia, el cual no existe, no es cierto eso”.

Calificó injusto que a la ciudadanía se le siga cobrando el servicio del agua, como si realmente estuviera llegando a las colonias, sobre todo porque a los ciudadanos les siguen llegando los recibos del agua por los mismos montos cuando no la reciben.

"¿Por qué no obligan a la empresa a que pague lo que todos los ciudadanos afectados no están recibiendo?. La empresa debería de cubrir los daños económicos, es una vacilada y El Realito con los problemas que tenemos y estamos viviendo permanentemente, no es más que una muestra clara de la corrupción existente por mucho tiempo, en el sistema de aguas”.