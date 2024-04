El museo mejor calificado por los turistas está en San Luis Potosí

“A pesar de su reducido tamaño y población en comparación con otras ciudades competidoras, San Luis Potosí destaca con más de cuatro atracciones culturales por cada 100 mil personas; el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, aunque menos conocido, cuenta con la aprobación del 25 por ciento de todos sus visitantes, siendo el mayor porcentaje de aprobación de un museo en todo México”, lo anterior de acuerdo a TripAdvisor.

De acuerdo a la empresa de viajes “la CDMX, Monterrey, San Luis Potosí y Cancún son las cuatro ciudades con mejor oferta cultural para este 15 de abril, fecha en que se celebra el Día Mundial del Arte”.

Un estudio independiente, refirieron, ha revelado las ciudades mexicanas “más vibrantes e inspiradoras” que cautivaron culturalmente a los más de 42 millones de visitantes que recibió México en 2023.

Con más de 470 atracciones culturales disponibles, la Ciudad de México se erige como la capital cultural del país, destacan sitios emblemáticos como el Palacio de Bellas Artes, el cual ha sido descrito por el 22 por ciento de sus visitantes como “bello”.

Asimismo, el Castillo de Chapultepec recibe elogios por ser “espectacular”, y más allá de estos atractivos principales, la Ciudad de México alberga más de 200 museos y cerca de 260 puntos de interés turístico, brindando una amplia variedad de opciones con un promedio de cinco atracciones culturales por cada 100 mil habitantes.

Monterrey queda en segundo lugar con ocho museos y 22 puntos de interés, lo cual resulta en un promedio de 1.5 atracciones culturales por cada 100 mil habitantes; una ciudad reconocida por lugares como el Centro Cultural de Tijuana y la Avenida Revolución, la capital del estado de Nuevo León ofrece una de las mejores tasas de satisfacción de TripAdvisor, siendo clasificada como una de las mejores opciones culturales de México.

Cancún se presenta como otra de las destacadas revelaciones del estudio, al alcanzar 24 actividades per cápita -la cifra más alta en el análisis-, la localidad también presume de una gran oferta cultural, con 12 museos y 33 puntos de interés que han sido calificados como “altamente recomendable” y de las mejores experiencias para disfrutar en México.

El estudio examinó los museos, bibliotecas, galerías y otros puntos de interés cultural y turístico de las 15 ciudades mexicanas más pobladas y la empresa responsable del estudio fue https://www.casino.org/es/