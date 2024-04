Beto Fierro, autor de la canción oficial de la Fenapo 2024

“Oasis del desierto, capital de las tunas, pulque y mezcal; tenemos una feria la más grande del mundo, visita la Fenapo orgullo nacional”. Desde hoy la máxima fiesta de cada verano tiene su himno, es en voz de Humberto Fierro, líder de Beto´s Blues Band, quien compuso la rola en honor al evento.

En entrevista, el cantante definió su música como como auténtica “si se metiera uno a hacer un análisis muy profundo de esta esta canción se verían muchas influencias, además de que es una canción que se puede tocar: solo con la guitarra, en un arreglo de mariachi y hasta en huapango”, explicó.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

En las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, el compositor e intérprete presentó la canción de la Fenapo que catalogó como una rola auténtica, “durante una época de mi vida en que viví fuera de San Luis Potosí, como en los toros ves las cosas distintas desde afuera, por ejemplo, cuando llegaba al estado lo primero que veía era el cielo azul y decía qué cielo tan hermoso tenemos los potosinos”.

Muchas veces, añadió, hay que apreciar lo que tenemos como si fuéramos turistas, “yo extrañaba los bolillos con cajeta, los chocolates y el rompope, no quise mencionar marcas para no meter comprometer a la canción, solamente digo que hay cosas hermosas en San Luis”.

Agradeció al Patronato de la Feria Nacional Potosina, “este es un reconocimiento que me otorgan, el cual yo agradezco”, expresó, al tiempo de referir que “yo siempre había participado en concursos, en los que no había ganado nunca nada, por lo que ahora me siento muy orgulloso de esta canción”.

Aclaró que el nuevo tema está respaldado por muchas otras canciones, “no soy un compositor novel, he tenido muchas experiencias a lo largo de mi carrera, Ricardo Sánchez mi amigo me involucró mucho en la temática del respeto al género en todo sentido, el respeto a todas las diversidades; lo que hago va enfocado en crear un poquito de conciencia; no quiero que la gente que vaya a escuchar a la Beto´s Blues Band o a Beto Fierro reciba un sermón, pero sí que se lleve una semillita que le cause curiosidad después del concierto”.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

A mí me gusta ser urbano, me gusta hablar de lo que veo, platicar mis experiencias de una manera chusca y que todas mis canciones tengan un final inesperado, observó.

Comentó que la cereza del pastel sería estar en un escenario tan digno e importante como el Teatro del Pueblo, “me gustaría motivar a más personas -a más chavos sobre todo- para que se involucren en hacer su música; es bonito tocar la música de otras personas que son masters, pero también quisiera sembrar la semillita para que las nuevas generaciones hagan su música y tengan un trato digno dentro de foros tan importantes como la Fenapo.

Finalmente Beto Fierro manifestó su deseo de que esta canción sea un parteaguas y que se involucre más a los artistas, sobre todo a quienes traen una propuesta original, “es muy bonito formar parte de la historia de la ciudad que más amo, ya soy parte de su historia y no me la creo; agradezco mucho al universo por este momento, está muy padre pero creo que también muy merecido, no es casualidad, hay mucho trabajo detrás de esta canción, con toda una serie de situaciones de vida que me llevaron a ella.