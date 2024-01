El INE no va a desaparecer: Guadalupe Taddei tras reunión con Gallardo en SLP

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) Guadalupe Taddei Zavala reconoció a San Luis Potosí como un estado con alta educación cívica y participación ciudadana en los procesos electorales que supera la media nacional, durante una visita sorpresa a módulos en el último día del plazo para actualizar datos de la credencial para votar.

Se reunió con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, como parte de los encuentros con mandatario estatales en el país, donde “se abordaron los temas necesarios y compromisos impostergables, para garantizar que el proceso electoral a nivel local sea cubierto financieramente en su totalidad, a favor de la gobernabilidad en el estado”.

“Tendremos una visita posterior a esta entidad para definir cómo se asumen las responsabilidades, pero no solamente se habló de tema presupuestal, también del acompañamiento en materia de seguridad, y el día de mañana, nuestro delegado –Pablo Aispuro- estará instalando la mesa de seguridad que acompañará todo el proceso electoral en el Estado”.

La consejera presidenta del INE añadió que “esa es una de las mejores noticias que tenemos, que se asuma la responsabilidad y así ha venido siendo por parte del gobierno estatal, y que también se asuma la responsabilidad de la organización del proceso electoral en San Luis. Ese es el gran compromiso, por encima de todo, llevar al éxito el proceso electoral local y federal”.

Señaló que “junto con la consejera Norma Irene De La Cruz Magaña que forma parte de la Comisión de Vinculación, hicimos un recorrido por los módulos y vimos la enorme afluencia ciudadana, recorrimos la fila, platicamos con las personas que acudieron desde horas muy tempranas, había personas que por primera vez van a tramitar su credencial, lo cual nos da mucha tranquilidad y mucha alegría”.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

“La participación política en el estado de San Luis Potosí es muy alta, reconozco enormemente la labor de todos los que están al frente de los módulos a lo largo y ancho de todo el país, específicamente el día de hoy en San Luis Potosí. 5,850 personas que están atendiendo a partir de 858 módulos instalados en el territorio nacional. Eso nos habla de una disposición y una calidad en el servicio que nos merecemos todos”.

Añadió la presidenta del INE que “es un estado que aporta participación ciudadana a nivel nacional muy alta y eleva la media nacional de participación”.

Expuso que “estaremos en muy buenas condiciones de rendir cuentas favorables a la ciudadanía potosina, porque el espíritu que siempre tiene que estar detrás de los procesos electorales, por encima de todo”.

Taddei Zavala señaló que “estemos tranquilos, el proceso va caminando bien, en materia organizativa va en tiempo y forma. El instituto no para en sus trabajos organizativos de todos los días. Estamos en la etapa que le corresponde a la capacitación, por ejemplo, de todos aquellos que serán capacitadores y supervisores electorales, para después pasar a la etapa de la capacitación de funcionarios de casillas. Vamos en tiempo”.

En San Luis Potosí, en el proceso electoral del 2 de junio estarán votando 120 mil ciudadanos más que en la última elección y se instalarán entre 120 y 150 casillas adicionales, por eso será el más grande y complejo proceso.

Sobre el paquete de reformas que anunció el presidente de la República para desaparecer organismos autónomos, la presidenta del INE expuso que “la verdad, desconozco el contenido de las reformas, no conozco el contenido puntual y no podría aseverar que en el paquete va la posibilidad de la desaparición. Más bien creo que el Instituto Nacional Electoral se ha convertido en una institución producto de la lucha de muchos mexicanos y de muchas circunstancias politico-electorales que se dieron antes de su nacimiento”.

“Para el Estado mexicano es garantía la existencia de una institución con estas características que le dé certeza al cambio de poder por la vía pacífica. Es algo que puede sonar al discurso, el caminar por la vía pacífica, pero es una enorme responsabilidad para el Instituto Nacional Electoral garantizar justamente que como se vota en un Estado, se vote en el otro. Es decir, desde Baja California Sur hasta Yucatán, todos los mexicanos tendremos la misma posibilidad de emitir nuestro voto de la misma manera, con las mismas reglas, con las mismas garantías, y todos los partidos políticos están fiscalizados de la misma manera a nivel nacional, a nivel local”.

“Esa es la garantía que se genera con una institución de este nivel. Yo creo que no vamos a retroceder en la historia mexicana de nuestra democracia nacional. No conozco, insisto, el contenido, pero no creo que esto venga. Es más, no será así, creo, porque es sumamente valioso”, puntrualizó.