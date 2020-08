El Covid-19, provoca la deserción escolar: especialista

Soledad de Graciano Sánchez.- La pandemia de Covid-19 ha agravado la situación educativa de adolescentes que hoy cursan sus estudios secundarios, ya que al agravarse los problemas económicos, y a veces familiares, los hacen alejarse de las aulas, consideró el psicólogo Felipe de Jesús Meléndez Loredo.

“Son situaciones como la económica, es muy fuerte porque padres de familia, sea mamá o papá que trabajan, algunos por la pandemia ya están desempleados, y los jóvenes y jovencitas, se ven en la disyuntiva de saber que ya no lo podrán ayudar, y entonces queda la incertidumbre de, si continúan o no”, indicó.

A lo anterior, le añadió que los estudiantes podrían acceder a una beca para continuar sus estudios, pero para obtener ese beneficio requieren de una calificación, de un buen promedio, y desafortunadamente no lo tienen el alcance.

Qué sucede, expresó el especialista, disminuye el grado de motivación para seguir estudiando, “hay chicos que les gusta estudiar, otros son más flojitos, pero a pesar de eso sus ganas de seguirse preparando se ve mermada, esos factores, los desanima y más ahora con la pandemia”, precisó. Entre los riesgos de la falta de recursos y desánimo para estudiar, señaló que los escolares no saben qué hacer durante todo el día, les llega el estrés, aburrimiento, el fastidio de no saber qué hacer y los lleva a los ociosidad.

Desde irse a fumar, ingerir alcohol, drogarse con los amigos o malas compañías van llenando su vida de situaciones no productivas que los va alejando de su meta escolar y de pensamientos no muy sanos, al grado de delinquir. Añadió que como es sabido la familia es el núcleo, pero se requieren valores que la nutran, como pueden ser las instituciones religiosas o educativas, pues dijo que ir a la escuela no sólo permite a un alumno estudiar y aprender. También garantiza apoyos de programas sociales o apoyo emocional.

