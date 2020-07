"Caótico" el ciclo escolar que recientemente terminó en SLP

El ciclo escolar que recientemente terminó en San Luis Potosí es calificado como un "caótico" por parte de la Asociación Estatal de Padres de Familia, AEPF, según su presidente Gabriel Moreno, sobre todo porque los que integran el sector en mención, no estaban preparados para hacerle frente a una situación de emergencia sanitaria de este tipo.

Ahora con el regreso al Semáforo Rojo de Riesgo por Covid-19 han observado que de volver a una dinámica de aislamiento domiciliario, se seguirá afectando la educación de los niños potosinos ya que han detectado que en muchas viviendas no cuentan ni con internet para poder sacar el ciclo escolar adelante.

Local Regreso a clases sólo con el semáforo verde

A razón de lo anterior, el presidente de los padres de familia, pide a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, ser más prudente para que todos los jefes de familia, maestros, administrativos y alumnos, puedan trabajar en conjunto y a favor de la educación.

Tras conocer el avance de los menores en el ciclo escolar que acaba de culminar, sostuvo que no hubo reprobados porque tanto padres como alumnos, hicieron lo que pudieron con lo que había, incluso aquellos que no tienen luz o teléfono, pudieron contar con manuales didácticos para ser evaluados en esta época.

No quiso aventurarse a señalar que los estudiantes pasaron de panzazo, pero refiere que espera que en el mes de agosto en la SEGE ofrezcan alternativas suficientes para sacar adelante a las comunidades estudiantiles "nos preocupa, porque hay muchos niños que no tienen televisión, no tienen Internet, está pegando en el niño este tema, hay que ver qué podemos hacer como asociaciones que realmente se trabaje como merecen los niños".