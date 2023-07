Durante operativos de revisión, son localizados migrantes que se transportan al norte del país

Al eficientar los operativos de revisión y prevención del delito en las diversas zonas del estado las diversas corporaciones de seguridad, se ha tenido como resultado el hallazgo de migrantes que se transportan por diversos medios hacia Estados del norte del país y hacia los Estados Unidos, por lo que no es precisamente que aumente la migración, si no que más bien, se eficientizan los resultados.

Así lo comentó el vocero de seguridad Miguel Gallegos Cepeda quien agregó que durante los trabajos se ha observado también en base a los hallazgos, que se utilizan diversos medios para transportarse y cada vez son mas los que se alejan de “La Bestia” para seguir su camino, abordando como pasajeros en autobuses de transporte y contratando incluso sus transportadores, viajes de tipo turístico.

Lo anterior, sin dejar de lado el transporte en trailers o camiones de carga, entre dobles fondos o cajas con adaptaciones que se hacen a las unidades con el fin de pasar desapercibidos por las autoridades migratorias y de seguridad, sin embargo cada vez son más los migrantes que son detectados en su cruce por San Luis Potosí.

Gallegos Cepeda destacó qué hay que tener presente que al ubicar a los migrantes y ponerlos a disposición del Instituto Nacional de Migración, no precisamente s eles está rescatado, ya que estos viajan de forma voluntaria, no viajan plagiados, ni con engaños, ni en contra de su voluntad, y los elementos de seguridad y el personal de migración, solo hacen su trabajo de detener a quienes no cumplan con los requisitos legales para su estancia en el país y en el estado.