Ha faltado voluntad de las concesionarias y aerolíneas para abrir nuevas rutas en San Luis

Ha faltado voluntad de la concesionaria del aeropuerto "Ponciano Arriaga" y de las aerolíneas, para abrir nuevas rutas en San Luis Potosí, lamentó Gerardo Bocard Meraz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

El líder empresarial se refirió al tema de la conectividad aérea en San Luis Potosí, y señaló que a pesar de que el gobierno estatal demostró su interés en mejorarla al invertir en la rehabilitación del acceso al aeropuerto, no se ha tenido la misma respuesta de la empresa concesionaria, "OMA pensó que remodelar la fachada era suficiente para decir que ya había invertido, necesita ponerse las pilas, nos tiene olvidados".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Agregó que también por parte de las aerolíneas ha faltado voluntad, pues después de la pandemia se enfocaron en reactivar sus rutas más productivas, y al haber otros destinos de más alto impacto que San Luis Potosí, decidieron invertir en ellos.

También coincidió con el Secretario de Desarrollo Económico respecto a que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no resulta muy atractivo para los potosinos, ya que puede ser más atractivo hacer cuatro o cinco horas en vehículo a la Ciudad de México, que tener que pasar una hora de espera en el aeropuerto, una hora de vuelo, y una hora más para salir del aeropuerto; agregó que sólo si el tren suburbano "saca" a los pasajeros en 15 minutos del AIFA, podría ser funcional un vuelo a este destino.

Mientras tanto, el recorte de vuelos que se aplica a nivel nacional, perjudica a San Luis Potosí no solamente al disminuir las salidas a la Ciudad de México, sino también al "romper" el enlace hacia otros destinos que tienen conectividad obligada por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Como ejemplo mencionó que actualmente sólo una aerolínea maneja una ruta de San Luis a Monterrey, pero lo hace con conexión a la Ciudad de México, "entonces no sólo no voy a poder ir a la Ciudad de México, sino tampoco a Monterrey"; en ese sentido, indicó que si bien se puede optar por la carretera, la inseguridad que hay en diversas rúas hace riesgoso viajar por tierra, sobre todo por las noches.

A ello se suma la saturación de la carretera 57, por lo que ahora al viajar a Monterrey ya no se puede hacer a una velocidad de 120 kilómetros por hora, sino a 100, debido a la cantidad de camiones de carga pesada que circulan.

Otro tema en el aeropuerto potosino son las tarifas, pues señaló que a pesar de que se pueden conseguir vuelos en 2 mil pesos a la Ciudad de México, el viaje se tiene que planear con seis meses de anticipación para conseguir esa tarifa, "pero como empresario a veces tienes que salir de un día para otro", y las tarifas que encuentran son de 6 mil hasta 10 pesos.

Con todo y ello, Bocard Meraz dijo esperar que el próximo año San Luis Potosí pueda contar con al menos una ruta más, y señaló que en lo particular ha pugnado por la conexión a ciudades industriales y la costa oeste de Estados Unidos, como serían Chicago, Detroit, San Francisco o Los Ángeles.