Distanciamiento social y paz familiar, el mejor remedio contra el Covid: especialista

La mejor y única estrategia para no contagiarse de Coronavirus es mantenerse alejado y en reposo; son los niños y ancianos los más susceptibles en todo momento, afirma, Luis Manuel Terán Juárez, jefe del departamento de Inmunogenética y Alergia del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) que es el centro Covid del país.

Actualmente este organismo en el que trabaja, es donde más se reciben pacientes de Coronavirus, y se están enfocando a dos temas primordiales que son las enfermedades respiratorias alérgicas como el asma y pacientes infectados con el virus Sars-Cov-2.

Refiere que en un inicio, esta enfermedad llegó sorpresivamente y no había mucha información al respecto, sin embargo ya se han establecido diversos estudios y métodos de combate como es la vacunación, misma que recomienda ampliamente sobre todo en los sectores vulnerables que a su consideración, siguen siendo los sexagenarios y los infantes.

"Sin embargo, hay grupos susceptibles. Yo diría que la vacuna no cubre por ejemplo a los adultos, porque tienen un sistema inmunológico deficiente, no es robusto y la gente grande es fácilmente presa y pueden hacer cuadros severos de Covid, y la otra, son los niños que no son vacunados, se pueden infectar en las escuelas y estos niños pueden afectar a los adultos, yo creo que son los grupos susceptibles actualmente".

A pesar de que el grupo de adultos mayores está vacunado, tiene cierta inmunidad con la vacuna, les quedan diversas secuelas en el pulmón, pueden llegar a sufrir neumonías, las cuales les causan daños pulmonares y en su momento podrían desarrollar enfermedades severas, aunque algunos de ellos superen esta enfermedad, meses después pueden perecer. En cambio los jóvenes tienen una respuesta más robusta con cuadros leves de la enfermedad, incluso hay pacientes asintomáticos.

En el instituto dónde labora, hay más de 3 mil 800 científicos que están enfocados a atender esta enfermedad, tienen contacto con los pacientes y han detectado que en los jóvenes que tienen está la enfermedad, que son positivos, pero no tienen síntomas "lo que hacemos en el instituto es que los descansamos una semana y posteriormente les hacemos la prueba y a la semana ya salen negativos, pero esos pacientes sanos pueden infectar a otros, por eso hay que cuidarse mucho actualmente, porque estamos en otra ola con infecciones importantes, la ventaja es que estamos vacunados pero hay un grupo de pacientes asintomáticos que pueden infectar y hacer que siga la pandemia".

Respecto a las secuelas que millones de personas reportan tras sufrir esta enfermedad, y que pareciera que muchos médicos desestiman de las escuelas porque no les dan seguimiento efectivo, indicó que no se ha descuidado este tema, pero el gran problema del país es la alta demanda médica que existe.

"Yo diría que muchos de los pacientes con secuelas tienen comorbilidades como diabetes, obesidad, hipertensión, y eso facilita que los pacientes se compliquen, desafortunadamente el sistema de salud público no cuenta con los recursos para poder continuar viendo al paciente, entonces después se pueden tener complicaciones, pero hay que pedirle a los familiares que busquen la atención y que sigan tratando las afecciones. La familia tiene que darle seguimiento, nosotros hacemos lo que podemos, pero va a depender mucho del servicio médico que el paciente tenga".

El especialista recomienda antes de cualquier otra cosa, el reposo, ya que es lo único que puede separar al ser humano de contraer el Coronavirus, aunque está consciente que no se puede frenar la vida económica, comercial y laboral de las naciones, de lo contrario caeríamos en una seria crisis financiera, como ya se está observando con la inflación que estamos viviendo.

"El deterioro económico de la pandemia ha sido terrible, hay mucha inflación, pero ya estamos en una fase en que tenemos que enfrentar el virus porque sino las consecuencias económicas van a ser muy grandes, como lo estamos viendo ahorita en la economía mundial. No queda otra, más que retornar a la normalidad es el precio que hay que pagar para poder normalizar la situación pero si hay países que, estamos viendo que están controlando la enfermedad cerrando sus fronteras como es China, que también es una población muy grande y tendrá consecuencias el encierro en el que se ubican".

Bajo su experiencia y conocimiento, considera que este virus seguirá mutando y teniendo condiciones agresivas, aunque es difícil predecir lo que va a pasar, y ejemplifica que en la India no tenían la variable Ómicron y ahora ya la tienen, por eso es posible que tenga altas capacidades de mutar.

"Yo sé que la gente ahorita toma menos medidas de prevención, pero yo creo que en escuelas y lugares donde haya mucha gente, si hay que tener muchas medidas de prevención, para evitar que se hagan más mutaciones que siga creciendo el número de casos".

Depende mucho del Estado mexicano que haya menos casos, pero también es voluntad ciudadana alejarse de esta pandemia, reporta que la Ciudad de México tiene una alta concentración de casos pero San Luis Potosí también es considerado como uno de los estados que tienen una muy alta tasa de infección.

Para combatir esta enfermedad no hay tratamientos tangibles o alternativos "la recomendación más importante es la prevención, las vitaminas desafortunadamente no protegen contra la variante del virus, en caso de infección lo más importante es el reposo y tener mucho cuidado cuando los pacientes están infectados, hay que evitar que se vacunen porque eso puede exacerbar la enfermedad, después de que se infecten deben esperar mínimo 3 semanas para vacunarse porque la suma de la vacuna puede causar casos muy graves de Covid-19".

Este líder científico es originario del municipio huasteco de Ciudad Valles, realizó un doctorado en Inglaterra y postdoctorado en Alemania y regresó a México en 1998 para trabajar en el INER, es profesor de Alergia e Inmunología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).