Té de hoja de guayaba para fortalecer el sistema inmunológico

En estos tiempos de pandemia, debemos de mejorar nuestra alimentación para fortalecer nuestro sistema inmunológico, además de seguir utilizando el cubrebocas, gel antibacterial y mantener una sana distancia, si lo aplicamos diariamente podremos dar una buena lucha contra Covid19.

Gracias a su alta concentración de vitamina C, el té de hojas guayaba es ideal para evitar enfermedades respiratorias como la gripe, la tos y el dolor de garganta. Solo lava las hojas muy bien, hiérvelas , se recomienda no endulzar., El sabor es fuerte pero muy bueno para tu cuerpo por sus excelentes propiedades, así lo recomienda la Química Bióloga Potosina, María Delgado Torres, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). “Un buen sistema inmunológico , es lo que ayuda a fortalecer a nuestros anticuerpos al momento de estar en contacto con el virus SARs-Cov2 (coronavirus)”, es importante el consumo de vitamina C, para ayudar a reforzarlo además del consumo de vitamina D", añadió.

El té de hojas de guayaba es un gran aliado para que mantengas tu peso ideal, ya que éste no convierte lo hidratos de carbono complejos en azúcar, lo que hace es eliminar la sensación de hambre que provoca que comas de más.

En cuanto a belleza, para mantener un cabello largo y fuerte debes hervir hojas de guayaba, deja enfriar y después con éstas realiza masajes en el cuero cabelludo, de este modo podrás ponerle un alto a la caída de cabello y crecerá más rápido, fuerte y sedoso.

El té de hoja de guayaba, también es ideal para combatir la diarrea, Hierve 30 gramos de hojas de guayaba en dos vasos con agua y harina de arroz, después bebe la mezcla dos veces al día. Si lo prefieres, hierve las hojas de guayaba durante 20 minutos con una temperatura de 90 grados, después cuela la parte líquida y toma con moderación hasta que la diarrea desaparezca.

Las hojas de guayaba también ayudan a desaparecer esos granitos de la piel gracias a sus propiedades antisépticas. La pasta de hoja de guayaba resulta ser muy efectiva como tratamiento para acné, espinillas y puntos negros. Si lo prefieres, también mezcla hojas de guayaba con agua y aplica como exfoliante sobre tu cara. Además, el jugo de hojas de guayaba ayudan a beneficiar la fertilidad de los hombres debido a que cuenta con propiedades antioxidantes.

Así que ya lo sabes, evitemos que se incrementen los casos de Covid 19 en nuestra bella capital potosina, cuidemos al máximo a nuestros adultos mayores y niños, probemos recetas naturistas, cuida a los tuyos y a ti mismo.