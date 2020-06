Disminuir el IVA permitiría que se reactive el consumo local: Coparmex

La propuesta de disminuir el IVA de un 16 a un 10 por ciento, que será presentada por Morena el miércoles durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sería muy favorable para las micros, pequeñas y medianas empresas de todos los sectores porque permitiría reactivar el consumo local y por ende la economía.

Así lo manifestó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Julio César Galindo Pérez, quien consideró que incluso sería muy bueno poder homologar que el IVA se reduzca hasta el ocho por ciento, como en la frontera del país, para así evitar problemas de carácter administrativo y contables.

"El hecho que hoy el IVA esté al 16 por ciento y que la economía esté paralizada genera menor recaudación, al final de cuentas los ingresos no los está teniendo el Gobierno Federal porque no hay consumo, no hay un incentivo. Están paradas las actividades de tres sectores muy importantes que es el turístico, el educativo y el gubernamental y se vuelve un circulo vicioso, pero al dar este incentivo fiscal en el proceso económico de reactivación creas un círculo virtuoso donde le das un valor agregado al ingreso para que los ciudadanos generemos consumo; el consumo mueve la economía y es el engranaje principal que mueve nuestro mercado interno", expresó.

De igual forma, señaló que si esta iniciativa se llevará a cabo sería un primer paso para que los sectores que aún siguen trabajando de manera informal, finalmente se incorporen a la formalidad y contribuyan con el pago de impuestos, por un lado para que sus trabajadores puedan tener derecho a una seguridad social y por otro para que se genere mayor recaudación en el estado y el país, a fin de tener más riqueza.

"A como hoy estamos nos encontramos sumergidos en un círculo negativo de la economía, primeramente porque no todos los sectores están reactivados, en segunda está detenido el consumo y tres no hay incentivos fiscales en ese procesos de reactivación; hay que recordar que el IVA es un impuesto que se carga en el consumo, y si tú incentivas ese consumo reactivas inmediatamente muchos sectores", apuntó.