Directora del Conalep da su versión del uso de vehículo oficial

Que no fue durante sus vacaciones de Semana Santa sino en otro periodo cuando viajó a Puerto Vallarta, la directora general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, Patricia Álvarez Escobedo, quien se defiende de las acusaciones de uso de vehículos oficiales para temas personales, y menciona que acudió a un curso.

Reconoció que efectivamente se fue en un vehículo oficial al destino paradisíaco de Puerto Vallarta, lugar al que se dio cita pero para participar en una práctica académica y no para tomar un periodo de descanso.

"Si fui en un vehículo oficial a Puerto Vallarta y no fue en Semana Santa, fue en otro mes a una reunión del Conalep de todos los directores generales".

Se trató de una reunión que obligadamente promovió el Conalep para los directores generales de la institución federal y que se realiza en distintas sedes, cada tres meses.

En otros momento ha viajado a otras latitudes en las que se ha transportado en el mismo vehículo oficial.

También respondió a las denuncias que se han hecho a través de las redes sociales, sobre un supuesto acarreo de estudiantes del Conalep para participar en un evento político con el aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Adán Augusto López, donde incluso círculó un documento que contenía la firma de las autoridades de la institución.

Informó que se trato de una falsificación, hecho que será denunciado ante las autoridades correspondientes. Tampoco cuenta con ninguna queja por el supuesto acarreo de estudiantes, pues se trató de un documento apócrifo, que alguien elaboró de mala fe, colocó una firma autorizada y sólo movieron fotocopias, no documentos originales.

Para aclarar las dudas, señala que en el evento proselitista no hubo presencia de ningún alumno del Conalep, ya que no se prestaron al acarreo.

A partir de lo anterior, realizarán una investigación exhaustiva para definir quienes son los responsables de esta irregularidad, que considera pudo salir de extrabajadores dolidos a quienes les detectaron algunas irregularidades.

Ya se presentó una denuncia penal por parte de la directora del plantel de la zona industrial, Rosa María Lara, debido a un documento falso que estuvo difundiéndose, para supuestamente enviar a los estudiantes del Conalep a un evento que no tenía carácter educativo.

"Ese documento que circuló no es el oficial, es una copia fotostática, no es nuestro permiso oficial que nosotros manejamos, tenemos un permiso específico, por eso no es un documento oficial aunque si es la firma, pero es un documento alterado. No hay una queja ni una demanda, es un documento que alguien elaboró".