Directora del Colegio Particular Bosquet ejercía violencia contra hijo de ex diputado

El ex diputado local, Edgardo Hernández Contreras, obtuvo una suspensión federal contra el Colegio Particular Bosquet, debido a que en esa institución educativa cometieron discriminación y bullying contra su hijo de seis años de edad.

Ahí cometieron una serie de atropellos e irregularidades contra el estudiante de primer grado debido a que es un poco inquieto, por ese motivo el abogado decidió interponer recursos legales ante el Poder Judicial de la Federación a consecuencia de la serie de atropellos que se cometieron con el alumno de esta institución educativa privada.

Al interponer una querella, este padre de familia obtuvo una Suspensión de Amparo a favor del menor violentado por la directora de primaria del Centro Educativo Bosquet, para no causar daños de difícil reparación a su hijo.

El afectado señala a ese centro educativo, como "pésimo" por la experiencia que desagraciadamente le tocó vivir, y que espera no le ocurra a nadie más "es una práctica muy común hoy en día donde los centros educativos tanto privados como particulares hacen uso de la violencia psicológica como emocional a niños, en mi caso a mi hijo la directora de primaria desde que inició el ciclo escolar lo maltrató".

Su hijo de seis años de edad, fue violentado emocional y psicológicamente por la propia directora de primaria en reiteradas ocasiones.

Este acongojado padre de familia, menciona que desde el inicio de cursos de este año 2022 - 2023, su hijo regresaba a casa con algunas actitudes raras, siempre después de acudir a su jornada escolar, presentaba baja autoestima, se aislaba, se segregaba, además que por iniciativa propia del Colegio Bosquet, decidieron recortarle una hora diaria de clases, es decir de salir a las 14:00 horas le comunicaron a la madre del menor que saldría a las 13:00 horas, por ser un niño inquieto, apenas a escasas dos semanas de iniciado el ciclo escolar

Ya en su domicilio, el niño, refirió que su directora de primaria se lo llevaba a la dirección, y lo ponía a trabajar solito y separado de sus compañeros, además de dejarlo sin recreo.

"Hasta le quitaban su dinerito para el recreo, esas prácticas retrógradas no son de la actualidad, la Ley de Educación, dice que deben atender con perspectiva de inclusión para cualquier niño, ya sea inquieto, ya sea que tarde en aprender, incluso con temas de autismo, con síndrome de down, la ley marca un aspecto amplio en la inclusión, por eso renuncié a la directora general y a la directora de primaria".

Paralelamente, había agendada una reunión, precisamente con la directora de primaria a petición de ésta, en la cual acudió también la directora general del Bosquet, en la cual se tocó la manera de como llevar la educación del niño, sin llegar a un resultado favorable, por desconocimiento y la falta de preparación del centro educativo, al igual continuaron sus malos tratos al alumno.

Lo que se exigió por parte de los padres del niño, es que cesara el mal trato, la violencia emocional y psicológica que ejercía la directora de primaria sobre el niño, de la cual se comprometió la institución.

En los próximos días, aún y con conocimiento de la directora general, no solo no cesaron los malos tratos, si no que aumentaron al grado de suspender al estudiante.

Por lo que el ex diputado local, padre de este menor, acudió al amparo de la justicia federal, máxime porque el niño ya le daba pánico pensar en la escuela.

"Lamento que en la actualidad operen instituciones sin la falta de preparación, con perspectivas de inclusión para todo tipo de niños, y la manera de ensañarse con un indefenso de 6 años, es totalmente aberrante e inhumano, más viniendo de un centro educativo. Este amparo obliga a la institución a que no violentan a mi niño y no ocasionen un daño en él, el problema es que mi niño ya no quiere ir a la escuela, tiene pavor y ese daño es irreversible".

Calificó de irrespetuosa, e insensible a la directora de primaria, pues se dirigía con altanería cuando hablaba con los padres del niño y su conducta era poco ética

Aduce el padre que llegará hasta las últimas consecuencias, porque existen muchos padres que se callan los malos tratos y el poco profesionalismo con el que se conducen algunos institutos públicos y privados, y acudirá a todas las instancias legales para que prevalezca el interés superior del menor.

Acotó que incluso pagó por adelantado todo el ciclo escolar y aún así, los maltratos se mantienen contra el menor.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí