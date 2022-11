Difícil ser comerciante ambulante, un reto diario el subsistir: Catalina Hernández

Ser vendedor ambulante es todo un reto, más para quienes solo subsisten a través de este trabajo, como Catalina Hernández Hernández, comerciante desde hace más de 42 años.

La discriminación y la falta de oportunidades, conllevan a qué una parte de la población decida autoemplearse, viendo como única oportunidad la venta de mercancía en las calles.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Para la familia de Catalina, el comercio ambulante fue para ellos una oportunidad de salir adelante, en dónde han dispuesto los mejores años de su vida pues en la calle han vivenciado, cómo dice ella, sus más grandes derrotas, hasta las más optimistas noticias.

"Nosotros comenzamos como globeros en la alameda, hacíamos desde cero la mercancía. Pero con el tiempo eso fue cambiando. Migramos a diferentes partes del Centro Histórico, nos dispersamos y por supuesto la clientela también fue transformándose".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Las dinámicas de venta y el interés de la clientela se fue diversificando, obligando a los Hernández Hernández ha transformar periódicamente su puesto.

Después de unos años llegaron los globos de helio, los cuales se vendían muy bien, tanto que su horario laboral era reducido por el incremento de clientela.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

"No era como ahora, lo que se ganaba antes en tres horas, ya no lo conseguimos ni con un día entero de trabajo. Ya no se vende igual".

Y no solamente se enfrentan a los contextos económicos que en ocasiones impiden mejoren las ventas, sino también al acoso de las autoridades.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

No obstante, plática Catalina, siempre han sabido salir adelante.

"Trabajar como comerciante no es fácil hay que saber serlo y hacerlo bien. Tienes que pensar siempre en el mañana, qué puedes vender y también prever que habrá días en lo que no se consiga ni un solo peso. Por eso siempre es necesario guardar mercancía, ahorrar dinero para que mañana no se batalle".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Una situación que vivieron de manera regular durante esta crisis pandémica, que les arrebató su estabilidad económica y su principal fuente de ingresos.

"Los globos no son un artículo de primera necesidad, entonces durante la pandemia no se vendió nada. Nos la vimos difícil, hubo días que no tuvimos ni para comer".

Por ello, ante la creciente ausencia de clientela que a su vez les originó grandes pérdidas, tuvieron que ingeniárselas para poder encontrar en otros rubros una oportunidad para sobrevivir al día.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

"Fue que empezamos a meter otra mercancía, como juguetes y cubrebocas. Se vendieron muy bien , pues era un artículo muy solicitado durante la pandemia. Ahora ya no se vende tanto, solamente cuando las temperaturas bajan y comienzan los resfriados o como estos últimos días que han aumentado los casos de Covid, se ha vendido un poco más de lo normal".

Golpes, desprestigio, violentaciones y hasta robos, son parte del día a día de esta comerciante ambulante, quien señala que la gente a veces carece de empatía y mirada humana.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

"Nosotros trabajamos honradamente, cada puesto tiene su historia, historias de familias que se han dedicado al comercio muchos años. Estos lugares nadie nos los dio, nos los ganamos con nuestros trabajo, con la labor de años de nuestras familias".

Pero también existe otro grande reto para estos comerciantes, que es enfrentarse a la competencia desleal, dónde gran cantidad de foráneos llegan a la capital a vender mercancía, a veces sin contar con permisos o incluso con mayores beneficios de los que ellos han tenido acceso.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

"Nosotros contamos con permiso, pero a veces nos parece injusto que permitan que foráneos vendan en la misma zona. Eso crea competencia, no se vende igual y aquí se debería priorizar al comercio local".

Pero Catalina Hernández no cambiaría nada de su historia en el comercio ambulante pues, "esta es mi vida, aquí reímos y lloramos. Con este trabajo saque a mis hijos adelante, hicieron sus estudios y crecimos cómo familia. Mi vida es este puesto y es la historia de mis padres, de mi familia ".