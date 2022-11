Nicte-Ha, la música en manos de la mujer

Eunice Nicte-Há Reyna Jiménez, de 25 años, de edad, quien es músico violinista y tallerista desde hace 10 años, plática para el Sol de San Luis acerca de la importancia de esta vertiente artística y como esta ha transformado su vida.

Reyna Jiménez comenzó a adentrarse a esta disciplina a muy corta edad al ver en concierto una orquesta infantil.

"El deseo de pertenecer me llevó a insistirle a mi papá para que me llevara y así fue. Al estar ya ahí cada vez me fue gustando más hasta llegar al punto de estudiarlo de forma profesional".

Fue así que esta joven, comenzó a interesarse por varios instrumentos, y decidió estudiar Música de manera profesional.

"Decidí estudiar Violín en el último semestre de preparatoria, cuando teníamos que hacer tramites para la universidad. Mis maestros quedaron en shock e incluso la coordinadora habló conmigo personalmente para tratar de convencerme que no estudiara eso (cosa que ni mis padres hicieron). A pesar de los comentarios "no desperdicies tu potencial", "de eso no vas a vivir", "estudia algo que si sea importante", decidí permanecer firme ante mi decisión. Y a sido lo más difícil y hermoso de mi vida".

Una determinación que cambió la vida por completo, ya que esta expresión cultural le ha permitido no solo aprender de los mejores, sino que ha comprendido la escencia y la naturaleza de los sonidos, ritmos y melodías.

"Actualmente siento por la música un gran amor y agradecimiento. La música me permite experimentar al máximo toda la sensibilidad que habita en mí, ya sea a través de la interpretación o de la escucha. Pero no siempre fue así. La música también la he padecido, la he odiado más que a nada en el mundo y me a llegado a llenar de frustración llegando al punto de abandonarla por más de año y medio al egresar de la carrera.

Me costó mucho trabajo, terapia e introspección salir de ahí y volver a vivirla desde el amor".

La enseñanza y el aprendizaje forman parte de un fenómeno que permite al ser humano poder responder las interrogantes sobre su existencia y sobre todo la concepción del mundo que les rodea.

"La importancia de la enseñanza musical radica en la sensibilidad y apreciación como forma y parte esencial de la vida. Ser sensibles antes los problemas propios, y las vidas de otras personas nos lleva a un mayor entendimiento de todo nuestro entorno. La sensibilidad es algo que puede desarrollarse y fortalecerse, y la música es una gran herramienta para ello"

Dentro de los beneficios del aprendizaje musical ya se a través de un instrumento o el desarrollo de habilidades dentro de esta disciplina, menciona Reyna Jiménez , está el desarrollar y fortalecer la sensibilidad, apreciación, disciplina, creatividad, entendimiento emocional y hasta la motricidad.

"Aunque lograr todo eso requiere ir de la mano de una buena maestra o maestro que tenga pedagogía. Una mala guía puede ocasionar que una alumna o alumno por el contrario, solo se llene de frustración y ansiedad"

Entre los retos constantes y continuos que se enfrenta una músico al desarrollar su profesión, Reyna Jiménez plática que lo más difícil es La desvalorización del trabajo mismo.

"La competitividad dentro del medio, la falta de oportunidades de trabajo digno (aunque eso no es solo en la música). La mala praxis de muchos maestros que enseñan desde la frustración, la falta de apoyo de las personas que te rodean".

No obstante, para Reyna Jiménez ser mujer músico no ha Sido un impedimento para desarrollar se en esta área, al contrario su talento y disciplina le a otorgado muchas oportunidades.

"De forma personal no he tenido ningún obstáculo grande por ser mujer (salvo por algunos comentarios machistas que una se encuentra en todas partes).Sin embargo, para mí se volvió más que evidente la invisibilización de la mujer en la historia de la música y en el plan curricular de la enseñanza profesional"

Sin embargo, las mujeres en la música muchas veces han Sido silenciadas, menciona Reyna Jiménez, por lo que es necesario visibilizar sus aportes.

"Jamás analizamos obras de mujeres, nunca estudiamos con métodos escritos por mujeres. Y en historia del arte si acaso aparecieron unas 3 de entre las decenas de hombres históricamente reconocidos.Fue hasta hace muy poco que por primera vez toqué una obra escrita por una mujer, y esto fue gracias a que el director de mi orquesta (la OFEB) supo reconocer la importancia del problema antes mencionado desde de mucha insistencia".

Ante esto también refiere que, las mujeres compositoras siempre han existido, pero quienes escribieron la historia oficial las dejaron fuera.

"Conocer sus nombres y sus vidas, pero sobre todo rescatar sus obras e interpretarlas es una gran deuda histórica, una deuda a saldar con las "no musas".", Apuntó.

