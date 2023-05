Con patriotismo habría menos inseguridad: titular de la doceava Zona Militar

Las escuelas militarizadas son muy importantes para fortalecer a México, son instituciones que promueven los valores que requiere el país, con patriotismo por supuesto habría menos inseguridad en las calles, consideró el titular de la doceava Zona Militar, Mario Arturo Fuentes Guevara.

Tras participar inaugurando el décimo noveno Encuentro Nacional de Escuelas Militarizadas Particulares, refirió que este tipo de Colegios fomentan la calidad en la educación desde sus maestros, colaboradores, instructores, que en su conjunto trabajan para fortalecer la herencia que dan todos aquellos que nos han precedido en la historia.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Recordó que así como se crean los Colegios Militarizados, también se tiene hoy en día a la Guardia Nacional, GN, que es una institución que viene consolidándose en la presente administración “quiero enfatizar que dónde ustedes vean a un Guardia Nacional, está igualmente representado nuestro país y es la institución policial nacional por excelencia, heredera de todos esos valores y principios que los jóvenes cadetes atesoran en su formación. También se han consolidado, abríguenlos igualmente como compatriotas, sus instituciones siempre seguirán velando por la seguridad, la independencia y la integridad de nuestro país”.

Para él, este evento es trascendental para fortalecer a los cadetes porque cuando ven que las Fuerzas Armadas los acompañan los llenan del ejemplo de patriotismo y les impregnan el deseo de continuar en una vida de valores y disciplina.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Calificó de positiva la intervención del Instituto Militarizado Anglo Americano porque ha graduado a diversas exitosas generaciones y rememoró que la educación militar debe ser inicial porque incluso en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se marca que debe ser siempre “cuando se especifica sean instituciones públicos o particulares, lo que hace la educación mexicana es focalizar y combinar aún más, el desarrollo de sus programas académicos, impregnados por la disciplina y valores que son muy importantes para darle en el futuro a un ciudadano el pilar fundamental de su desarrollo continuo”.

Insistió en que sí desde diversas trincheras inculcarán el patriotismo, habría menos inseguridad en las calles “considero definitivamente que sí, porque si las personas que se dedican a realizar actos delictivos, tuvieran más arraigado ese valor de patriotismo, seguramente no los harían, porque se darían cuenta de que están dañando a sus compatriotas, este tipo de educación es recomendable, no quiero decir que se militarice toda la educación a nivel nacional, no eso no, quiero decir que no se debe olvidar la disciplina que va a la par con la educación”.