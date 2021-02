Desterrar políticos tramposos, pide Edgardo Hernández

El diputado Edgardo Hernández Contreras hizo un llamado a quienes ya desempeñaron o desempeñan un cargo público y buscan acceder a otro en las próxima elecciones, a que se abstengan de participar y más si los resultados que entregaron no son los que esperaban los ciudadanos.

“Vemos el carrusel de candidatos a diversos cargos de elección popular y ni a cual irle, por eso le pido a los ciudadanos que sean conscientes y sensibles para definir por quien van a emitir su voto, nada más con ver algunos perfiles sabemos que nos esperaban más épocas de saqueos, pugnas y retroceso”, señaló.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) añadió que “en San Luis Potosí los políticos ven la política como un negocio, son los mismos atenidos, corruptos, las mismas caras, no les da vergüenza ni pena haber sido malos presidentes municipales, legisladores o funcionarios públicos”.

“Por eso es importante meditar bien por quien vamos a votar, hay quienes buscan reelegirse en algunos distritos y quienes piden dinero a cambio de gestionar servicios, si alguien sabe de estos casos que acudan a mi, lo vamos a comprobar y lo vamos a denunciar porque no pueden quedar así las cosas”.

Hernández Contreras manifestó que “los políticos generalmente llegan a los cargos sin nada, están acostumbrados a no ser nadie y acceden a un estatus que no conocían por eso se ‘vuelven locos’, no hay que permitir que lleguen nuevos ricos al gobierno o a las presidencias municipales nada más a saquear todo”.

Señaló que en las próximas elecciones los ciudadanos tendrán la oportunidad de “quitar políticos tramposos, corruptos, rateros, ladrones y viejos, hay que darle la oportunidad a los jóvenes, a las nuevas generaciones que no están corrompidas y que definitivamente traen nuevas ideas”.

