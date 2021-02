Tekmol busca postular a su esposa como candidata a diputada plurinominal

El candidato a gobernador del partido Redes Sociales Progresistas (RSP) José Luis Romero Calzada “Tekmol”, buscaría imponer a su esposa como candidata a diputada local en el primer lugar de la lista plurinominal además de decidir quienes ocuparán las candidaturas a diversos cargos de elección popular.

Así lo señaló Jaen Castilla Jonguitud al afirmar que decidió renunciar a la dirigencia estatal del partido luego de que el presidente nacional le dijera vía telefónica que no lo podía sostener en el cargo por negociaciones y exigencias que le tenía que cumplir al candidato a gobernador, sin importarle los tres años y medio de trabajo para armar la estructura.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Hasta el momento no he visto ningún acta oficial ni un acuerdo de la Comisión Política Nacional donde me sustituyan, por eso decidí separarme junto con todos los integrantes del consejo estatal, los coordinadores regionales, que estamos evaluando la situación de lo que sigue, pero es prácticamente imposible seguir en RSP.

Se le preguntó si entre sus planes se encuentra emigrar al Partido Verde Ecologista de México con toda la estructura que armó en tres años y medio y no lo negó ni lo aceptó, “son días de definiciones y haremos lo que diga la mayoría, pero aquí no seguimos; la gente se va conmigo porque si eso me hicieron a mí, ¿qué se pueden esperar ellos?”.

Jaen Castilla Jonguitud, es nieto del ex gobernador del estado Carlos Jonguitud Barrios / Archivo

Jaen Castilla Jonguitud, nieto del ex gobernador del estado Carlos Jonguitud Barrios, expuso que está sorprendido por la postura de la dirigencia nacional, “que echó por los suelos tres años y medio de trabajo, que pisotea a la militancia y a la base por acuerdos con José Luis Romero; me ofrecieron otro cargo pero me van a hacer lo mismo, voy y les arreglo todo y después me dan de baja; mejor no”.

No tengo idea de los motivos, veníamos trabajando bien, sumando esfuerzos con reuniones, actores políticos, para sumarle a José Luis, a lo mejor eso le molestó porque él no lo hizo o no pudo hacerlo y pidió mi destitución, para tener además el control de la lista de diputados plurinominales y todas las candidaturas

¿A quién va a impulsar en las pluris?

-Tengo entendido que va a ser la esposa de él -la número uno en la lista- por ahí viene el tema