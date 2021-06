Despiden a trabajadores municipales

El regidor capitalino, Cristian Iván Azuara Azuara, confirmó el despido de más de una veintena de empleados municipales, y acusó que hay trasfondo político porque, coincidentemente, se trata de personas que supuestamente no apoyaron al alcalde con licencia, Xavier Nava Palacios, en su proyecto de reelección.

Lamentó la situación, debido a que entre los despedidos se encuentran varios empleados que están enfermos o tienen familiares, pero más porque ni siquiera se les ha explicado el motivo de su baja.

Un grupo de ellos acudió con el regidor y le explicaron que fue el martes que el departamento de Recursos Humanos estuvo requiriendo por separado a cada uno de los empleados; se les hizo firmar un contrato que fenecía ese mismo día, y se les ofreció un finiquito, sin mayor explicación.

Azuara Azuara no detalló si los trabajadores despedidos recurrirán a tribunales laborales, pero señaló que laboraban en diferentes áreas y que todos ellos son simpatizantes del Partido Acción Nacional, y que en su momento no apoyaron el proyecto de reelección de Nava Palacios.

ES TEMA LABORAL, NO POLÍTICO

La terminación de relaciones laborales entre el Ayuntamiento y trabajadores eventuales, que estaban bajo contrato por un tiempo determinado, es normal en la etapa final de cada gestión municipal y obedece exclusivamente a cuestiones laborales, no partidistas, afirmó el alcalde Interino, Alfredo Lujambio Cataño, al señalar que se dejará a la próxima administración una plantilla laboral saneada, con el número de personas necesarias en cada área.

Remarcó que la revisión del desempeño de las empleadas y trabajadores es un proceso constante, que tiene nada que ver con las elecciones, ni antes ni después. “Se trata simplemente de que no se renovaron los contratos a personal eventual o a quienes no venían desempeñando adecuadamente sus funciones o que no cumplían con sus horarios de trabajo”.

