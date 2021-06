Visión constructiva e incluyente, base de próximo ayuntamiento: Galindo Ceballos

Quiere una zona metropolitana fuerte y organizada

Parece relajado, pero Enrique Francisco Galindo Ceballos sabe que de aquí a octubre cuando tome protesta como Presidente Municipal de San Luis Potosí, hay mucho que hacer. Tiene ya un diagnóstico claro de lo que los potosinos requieren y demandan y presume, como lo hizo a lo largo de su campaña, la visión constructiva e incluyente de participación ciudadana en la que se basará su administración.

Sabe que los temas de agua e inseguridad son prioridad, pero que también hay otros en los que urge la mano del Ayuntamiento capitalino, y que para ello hay que tener recursos.

INEFICIENTES EN RECAUDACIÓN DE RECURSOS

Así, proyecta de entrada un fortalecimiento económico. “El Ayuntamiento no ha sido muy eficiente en cuanto a recaudación; hay ingresos prediales, multas, derechos, aprovechamientos que están parados y eso significa que se están perdiendo recursos”.

En entrevista con El Sol de San Luis, Galindo Ceballos reconoce que, aunque no hay una varita mágica que de una sacudida resuelva la escasez de agua, técnicamente sí se puede con acciones inmediatas, de corto, mediano y largo plazo.

Una de ellas es reparar más de 30 pozos que hoy están sin funcionar, y que requieren una inversión relativamente mínima, dar mantenimiento a otros –“que les urge meterles mano”-, hacer pozos de absorción y, sobre todo, “investigar por qué hay tantas fallas en el El Realito”, acueducto que abastece a decenas de colonias. “Lo importante es que haya agua en la ciudad”, aseveró.

Su paso por corporaciones policiacas a nivel municipal, estatal y federal le permiten saber cómo enfrentar el problema de la inseguridad y devolver calidad de vida a la ciudadanía.

REESTRUCTURACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL

“Hay dos vías que vamos a atender; una es el fenómeno como tal: Sabemos dónde está la problemática, y a la Policía Municipal tenemos que coordinarla con la Estatal e ir con un buen plan de operaciones, en colonias y sobre todo en el Centro Histórico donde, sabemos, se comete el 55 por ciento de los delitos…”.

Y, segundo, reestructurar la corporación municipal. “Como lo propusimos en campaña, vamos por una reestructuración, crear la Secretaria de Seguridad Ciudadana que tendrá roles específicos; una dirección general de fuerzas policiales, otra de Transito, Vialidad y Movilidad, y deberá sumarse también Protección Civil, porque al final las tres tienen relación con la seguridad; esa concentración permitirá tener más estado de fuerza”, detalló.

OPORTUNIDADES PARA EL COMERCIO POPULAR

El hoy alcalde capitalino electo no ve al comercio popular, el que se ejerce en la vía pública, un problema. “Quien comercia en esa actividad es mejor a que delinque, pero también hay que darles oportunidades; no se trata de quitarlos, sino de ofrecerles programas para alternativas de supervivencia, con ofertas laborales donde ganemos todos…”.

En este sentido, lamentó que en el trienio que está por acabar la Unidad de Gestión del Centro Histórico no haya cumplido con su función, y enfocara sus baterías a una persecución del comercio informal. “Debe operar con funciones diferentes, de mantener el Centro Histórico vivo, limpio, rescatar sus edificios como las joyas que son; es más allá que regular el comercio”.

CON GALLARDO “HAY BUENA CAMADERÍA”

“Con el gobernador electo hay buena camadería, una buena comunicación hacia mí, van a fluir las cosas bien; vamos a hacer política y gobierno”, contesta a la pregunta de su relación con Ricardo Gallardo Cardona, pero también insiste en el diálogo con su similar en Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola a la que definió como una mujer “con gran sensibilidad política”.

Por primera vez en muchos años, hay un diálogo entre San Luis y Soledad, al que se irán sumando otros municipios considerados ya dentro de la zona metropolitana para convertirla en una zona fuerte, poderosa y organizada.

De los funcionarios que lo acompañarán en estas tareas, reconoce que todavía no define su gabinete. “Estamos haciendo un ejercicio profesional; quiero refrendar que no habrá ni cuotas ni cuates, sino perfiles solventes, honestos que sepan muy bien a lo que van, que la curva de aprendizaje sea corta porque no hay tiempo”, justifica.

Y del Cabildo que le tocó, lo calificó como muy plural. “Habrá madurez política para gobernar juntos; si yo mantengo buena hegemonía con la coalición “Sí por San Luis” pues tenemos mayoría como tal; sin embargo yo quiero gobernar con todos y es posible hacerlo”.

