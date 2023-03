Denuncian por homofobia a policías municipales

Nuevamente denuncian homofobia de autoridades municipales, esta vez en contra del gerente y clientes de un establecimiento ubicado en la calle Independencia en el Centro Histórico.

Este jueves Pedro Calvillo García, gerente de “Pócimas”, formalizó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por presuntos actos de homofobia cometidos por policías municipales de la Capital potosina; el quejoso narró que desde principios de enero comenzó a sufrir hostigamiento por parte de policías municipales, y que éste se ha agravado en los últimos tres fines de semana.

Mayra Tristán | El Sol de San Luis

Mencionó que el establecimiento tiene un horario de funcionamiento de 6 de la tarde a 12:30 de la madrugada, y desde las 11 de la noche hay presencia de ocho a diez patrullas de la policía municipal afuera del negocio, cuyos elementos amedrentan a los clientes de la comunidad gay para impedirles el ingreso por el simple hecho de sus preferencias sexuales.

Señaló que prueba de ello, es que un comandante de apellido Govea, les dijo que “no quiere jotitos en el Centro”, inclusive mencionó que hace dos semanas llegaron tres patrullas y de ellas bajaron 8 policías desarmados, pero el comandante les ordenó ir por sus armas, situación que consideran un acto de intimidación y amenaza.

Mayra Tristán | El Sol de San Luis

Aseguró que no se le ha dado un argumento para que haya presencia policiaca, además de que el negocio ha respetado los horarios de funcionamiento y tiene sus documentos en regla, por lo que no ha sido clausurado. Los oficiales han querido ingresar al negocio, pero se les ha impedido el paso ya que no llevan orden judicial o algo que justifique su ingreso.

Al respecto, Pedro Manuel Gil Galarza, presidente de la asociación “Juntos Somos Más”, que da acompañamiento al quejoso, informó que esta no es la primera denuncia por discriminación y homofobia ejercida por policías municipales, sino que la asociación ha dado seguimiento a alrededor de cinco denuncias de negocios y particulares que se han presentado tanto en la CEDH como en la Fiscalía General del Estado, aunque reprochó que no hay avances de las mismas.