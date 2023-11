Denuncian descuento salarial injustificado a maestros de la Becene

Decenas de maestros y trabajadores administrativos de la escuela Benemérita y Centenaria Normal del Estado, BECENE, denunciaron que en esta quincena recibieron menos dinero correspondiente a su pago por jornada laboral, les hicieron diversos descuentos pero nadie les da ningún tipo de justificación y tampoco hay información desde su gremio; pretenden manifestarse por lo ocurrido.

Los maestros están muy inconformes por lo que está sucediendo, ya que a muchos les llegó menos de la mitad de su salario y la sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, no da la cara para defenderlos, tampoco la dirección general de la institución informa oficialmente por qué se hacen dichos descuentos.

Cortesía | Maestros BECENE





Secretarias y docentes se dicen muy molestos porque no hay información de ninguna de las partes involucradas en este tema "en BECENE recibimos muchos maestros, menos de la mitad de nuestro sueldo. Por lo que estamos enojados, argumentan que no se nos había descontado un impuesto del retroactivo que recibimos en septiembre, pero desde hace varias quincenas nos descuentan y no sabemos qué sucede".

Por otro lado la sección 52 del SNTE no hace nada "solo pregunta pero no hay acción de defensa o algo así. Además de que ya nos aumentaron los años para jubilarnos y en la sección no hacen nada. Ya muchos están inconformes y quieren salir a las calles a protestar".

Cortesía | Maestros BECENE

Comentan que tras la serie de inconformidades de los maestros hubo autoridades que les llegaron a señalar que se comunicaron con los servicios financieros del Sistema Educativo Estatal Regular, SEER, para definir la situación que viene ocurriendo desde hace varios meses; en el caso de esta primera quincena del mes de noviembre les argumentaron que no se les había descontado una, serie de impuestos por el pago retroactivo de un incremento salarial que tuvieron el 13 de septiembre pasado. Así también, los líderes gremiales les aseguraron no estar informados de que se aplicaría este cuantioso descuento.

También se quejan de que les aumentaron los años para jubilarse, tema que tampoco atendió su líder gremial, Martín Rodríguez Ramírez, de quién aseguran ha perdido fuerza y por ese motivo, no se atreve a convocar para que los maestros defiendan sus derechos.

Cortesía | Maestros BECENE

Aún no definen qué día, podrían ir a plantarse a la sección 52 del Sindicato Nacional Trabajadores de la Educación, pero no descartan hacerlo a la brevedad para recuperar el recurso perdido.

"En gobierno anterior pasó que nos dieron sueldo de más y dijeron que nos lo descontarían en tres emisiones y aquí ni siquiera avisaron que nos quitarían algún impuesto o algo así".