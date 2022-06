Denuncian aviador en la Técnica 31, "y podría haber más": Transformación Sindical Magisterial

Integrantes de la agrupación Transformación Sindical Magisterial detectaron a un profesor que presuntamente lleva cuatro años de aviador en la escuela Secundaria Técnica Número 31, se llama Isnardo García Cuevas, y presuntamente, es encubierto y protegido por el ex líder de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, Ricardo García Melo, que es el actual supervisor de zona.

Este sujeto desempeña funciones de prefectura, y desde el 2018, sólo acude unas diez veces al mes a su plantel, aun así, percibe unos 5 mil pesos quincenales. Los maestros de la escuela, ubicada en la colonia Quintas de la Hacienda de Soledad de Graciano Sánchez, se han extrañado porque cuando va a checar en el turno vespertino, sólo se queda por un lapso de una hora y no realiza ninguna actividad.

Durante todos estos años, le han planteado a la directora de la institución, Irma Angélica Castillo Hernández, que levante un acta de extrañamiento para el personal que no cumple con sus funciones, porque cabe señalar que pudiera haber otros tres docentes en esta misma circunstancia.

Gerardo Antonio Blanco San Juan, integrante de Transformación Sindical Magisterial, es quien denuncia los hechos, luego de que la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, le contestará el pasado 26 de mayo, una solicitud de información bajo el expediente 317 III424 12i22, que el prefecto no cuenta con ningún tipo de permiso para ausentarse de sus funciones ya que ese es el argumento que ofrece cuando lo increpan y le cuestionan su inasistencia a esta institución educativa de la avenida Jesús Silva Herzog 255.

“En relación a este punto, informo a usted que no hay ni propuestas ni interinatos en el expediente del C. Isnardo García Cuevas, toda vez que el trabajador en mención no ha cubierto interinatos, por lo tanto tampoco hay propuestas. Al respecto, informo a usted que no se encontraron documentos de comisiones requeridas en el expediente del trabajador en mención”.

Por su incumplimiento que afecta las funciones de la escuela, merma el desempeño de la institución, misma que hace caso omiso a las solicitudes “no es el único caso, existen más de tres personas con esta situación de aviadores que no desempeñan su función, aun teniendo los fundamentos legales como lo marca la Ley, el formato de horario de la escuela y un nombramiento oficial se pasa por alto la legalidad de los mismos. La directora no debe abusar de sus funciones en la escuela y no debe de brindar privilegios. Su compromiso está en favorecer la educación de los jóvenes potosinos y no ser cómplice de la corrupción en el sector educativo”.

La agrupación defensora de maestros potosinos refiere que muy posiblemente haya cuestiones políticas y sindicales que apoyen a este aviador porque la directora y el supervisor de zona permiten la impunidad y se hacen de la vista gorda en éste y muchos más casos.

A la sección 26 del SNTE y a la propia Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, se le ha notificado lo anterior y no han hecho nada, por eso decidieron tener confianza hacia este medio de comunicación y exponer lo que está ocurriendo.

“Hacen omisión de las faltas, permitiendo que estos maestros cobren sin devengar su sueldo, en la auditoria que les hicieron se reporta que no tienen ningún tipo de permiso para ausentarse de su plaza. A este maestro no se le sanciona mientras que a los de la base se les sanciona con hostigamiento y arbitrariedades. En un mes, va a las 4 a las 6 a las 8 o a las 10 de la noche a checar, pero no cumple con su función, al parecer hay más maestros pero en el turno matutino que solo están cobrando en la nómina. La Secretaria no ha tomado cartas en el asunto y dejan a Ricardo García Melo que haga lo que considere, pero no puede ser juez y parte porque está actuando con dolo y omisión”.

Las sanciones para este tipo de delitos son el cese de actividades, cambio de plaza, sanciones administrativas, en su defecto que los pongan a trabajar y que devuelvan el recurso que no devengaron.

