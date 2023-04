Deficiencias en protocolo de respuesta en Simulacro Nacional de PC

Durante el desarrollo del Simulacro Nacional simultáneo en el que participaron diversas dependencias, empresas e instituciones educativas y del gobierno estatal y federal, se detectaron algunas deficiencias en cuanto al protocolo y tiempos de respuesta ideales, que marca la Norma Oficial del Programa Nacional de Protección Civil.

Así lo comentó el Coordinador Estatal de protección Civil Mauricio Ordaz Flores quien detalló que aunque las deficiencias no son mayores, son temas que hay que abordar y mejorar, dada la importancia de tener una respuesta pronta y eficaz ante cualquier situación de riesgo que se presente.

“Si hay algunas inconsistencias, hay algunas instituciones que han fallado por lo que se les harán las observaciones como lo marca la ley, no todo está bien, en algunas empresas por ejemplo, cambian de personal y los brigadistas capacitados ya no están, el de primeros auxilios ya no está en la empresa, el responsable ya se cambió de área etc., esos son algunos de los detalles detectados, lo que impide que se tenga compatibilidad de reacción, en el momento de una contingencia o situación de emergencia”.

Por parte de la población civil, al participar en los ejercicios de evacuación se detectó que algunas entran en crisis nerviosas o en shock, lo que dijo, es tema también de continuar impulsando en al población a manera de que poco a poco se supere el entrar en crisis.

En cuanto a las fallas detectadas, Ordaz Flores dijo que la Coordinación a su cargo continuará capacitando a los brigadistas tanto de empresas como de instituciones educativas y de gobierno a fin de seguir creando la cultura de la protección civil, este año, dijo, se ha capacitado a mas de dos mil personas brigadistas.

En términos generales, dijo que el simulacro se desarrolló conforme a lo previsto con la participación en todo el estado de más de 30 mil personas de forma activa, pertenecientes a 249 instituciones federales, 200 estatales, así como a instituciones educativas y empresas, “tuvo un gran eco y una gran participación”.

En el caso de la actividad realizada en las instalaciones del Servicio de Atención Tributaria (SAT), “fue un gran trabajo de los brigadistas, con una hipótesis de sismo de 7.5 grados en la escala de Richter, con una personas lesionada a la que había que rescatar y evacuar igual que al resto que fueron alrededor de 500 personas, se cumplieron los tiempos y los protocolos”.

Sobre la respuesta de la población dijo que se trata de dar un fortalecimiento a la protección civil, siempre el auto cuidado y “generar esa consciencia de cultura ser muy importante siempre”.