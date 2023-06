¡Cuidado con los fraudes de préstamos fácil! Te dejamos tips para evitar ser víctima

En esta temporada padres de familia se ven un poco presionados para solventar gastos que como todo mexicano no prevé y a última hora buscan cómo salir del compromiso, y es cuando las personas que se dedican a prestar dinero hacen de las suyas, abusando de la gente que necesita y tan amables les ofrecen el dinero de una manera inmediata pero con un interés que te duplica la deuda, pero no solo ahí, en las casas de empeño también te ofrecen un préstamo de la prenda que llevas pero la toman con un valor mínimo por lo que terminas obteniendo poco dinero a cambio de una gran deuda que si no pagas en el tiempo estipulado terminas perdiendo lo que empeñaste y adquiriendo más problemas financieros.

Siempre han existido estos lugares, pero en fechas de termino de ciclo escolar abundan más las "oportunidades" de tener un dinerito extra para las gastos de graduación, inscripciones, compra de uniformes, zapatos y útiles escolares, etc. Y ahora hasta por internet te ofrecen préstamos , que sin darte cuenta pagas lo que te prestaron tres veces más.

Pero, ¡aguas!, no todo es como te lo dicen, si ya decidiste sacar un préstamo para salir de esos compromisos verifica bien, en varios lugares como bancos, casas de empeño, en qué lugar te ofrecen la tasa de interés más baja, además que el pago puedas darlo de una manera cómoda y en un futuro no tengas inconvenientes para realizarlo, porque al empezar a fallar con un pago empieza tu calvario.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Según datos de la Condusef, existen diferentes modalidades de fraude ya sea por las redes sociales como Facebook, Messenger y WhatsApp; estas personas que se dedican a defraudar te abordan en los centros comerciales o plazas y de la manera más amable te ofrecen un préstamos sin grandes cantidades de requisitos para convencerte y, ya una vez aceptado terminas siendo víctima de ellos.

Es por ello que te hacemos algunas recomendaciones para que no caigas en estafas:

1.-Nunca accedas a dar dinero por anticipado, se supone que tu necesitas recibir el dinero no darlo.

2.-Si buscas un crédito acude a la sucursal o institución financiera que sea establecida.

3.- La institución debe estar registrada en el SIPRES de la Condusef en el siguiente link: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp donde podrás verificar su domicilio, página de internet y teléfonos.

4.- Antes de firmar lee muy bien y detenidamente las clausulas.

5.-Jamás firmes un papel en blanco.

Esperamos que estos consejos te ayuden un poco y recuerda, nunca gastes más de lo que puedas pagar.





























Si lo buscas en internet que es lo que más hacen cuida mucho

No te dejes engañar con la frase pagos cómodos y chiquitos, mejor revisa bien